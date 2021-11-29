Скільки депутатів залучать до тактичних навчань - наразі не повідомляється

Депутати Закарпатської облради пройдуть військову тактичну підготовку на базі батальйону територіальної оборони. Пропозицію провести тактичні навчання для депутатів висловив голова Закарпатської облради Володимир Чубірко під час зустрічі з військовим комісаром Закарпаття, полковником Олександром Музиченком.

Як повідомляє прес-служба Закарпатської обласної ради, на зустрічі, зокрема, йшлося можливість проведення спільних із облрадою заходів для покращення військово-патріотичного виховання молоді.

Військовий комісар Олександр Музиченко також повідомив про реформування органів територіальної оборони. Згідно з планом, на Закарпатті у кожному районі буде утворено підрозділи тероборони у складі 40 осіб у кожному.

За його словами, в Ужгороді чисельність управління тероборони складатиме близько 100 осіб. Ідеться також про можливість проходження строкової служби для закарпатців у цих підрозділах.

Олександр Музиченко також підтримав ідею голови облради Володимира Чубірка щодо можливості проведення тактичних навчань для депутатів облради. Про деталі таких навчань, кількість залучених депутатів, а також про час проведення наразі не повідомляється.