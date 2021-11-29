Депутати Закарпатської облради пройдуть тактичну військову підготовку
Депутати Закарпатської облради пройдуть військову тактичну підготовку на базі батальйону територіальної оборони. Пропозицію провести тактичні навчання для депутатів висловив голова Закарпатської облради Володимир Чубірко під час зустрічі з військовим комісаром Закарпаття, полковником Олександром Музиченком.
Як повідомляє прес-служба Закарпатської обласної ради, на зустрічі, зокрема, йшлося можливість проведення спільних із облрадою заходів для покращення військово-патріотичного виховання молоді.
Військовий комісар Олександр Музиченко також повідомив про реформування органів територіальної оборони. Згідно з планом, на Закарпатті у кожному районі буде утворено підрозділи тероборони у складі 40 осіб у кожному.
За його словами, в Ужгороді чисельність управління тероборони складатиме близько 100 осіб. Ідеться також про можливість проходження строкової служби для закарпатців у цих підрозділах.
Олександр Музиченко також підтримав ідею голови облради Володимира Чубірка щодо можливості проведення тактичних навчань для депутатів облради. Про деталі таких навчань, кількість залучених депутатів, а також про час проведення наразі не повідомляється.