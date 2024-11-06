У 2025 році дотація передбачена у 189 громадах, це переважно маленькі міста, селища та села

Народні депутати з усіх фракцій і груп Верховної Ради закликали віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу зберегти реверсну дотацію та 64% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) в бюджетах громад. Про це 5 листопада повідомила Асоціація міст України (АМУ) з посиланням на депутатське звернення.

Народні депутати зауважили, що пункти 2.30. і 2.31. Бюджетних висновків до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», реєстр.№12000, схвалені 28 жовтня 2024 року Верховною Радою, передбачають скасування вилучення реверсної дотації та зарахування 64% ПДФО в місцеві бюджети.

Зазначається, що вилучення реверсної дотації з бюджетів громад припинили 28 лютого 2022 року для збереження стійкості й спроможності громад. У 2025 році реверсна дотація передбачена у 189 громадах, більшість з яких – маленькі міста, селища та села.

Як пояснюють парламентарі, зазначені в пунктах 2.30. і 2.31. Бюджетних висновків доходи місцевих бюджетів є критично необхідними для забезпечення муніципалітетами критично потрібних для мешканців громад послуг.

«Збереження реверсної дотації та 64% податку з доходів фізичних осіб в дохідній частині бюджетів громад необхідне для збереження спроможності муніципалітетів утримувати інфраструктуру, організовувати роботу «Пунктів Незламності» та незалежне енергопостачання критичних об'єктів, забезпечувати компенсацію різниці в тарифах тепло- та водопостачальним підприємствам з тим, щоб опалювальний сезон 2024/25 пройшов без підняття тарифів для населення», – ідеться у зверненні.

Раніше Асоціація міст України заявила, що проти вилучення єдиного податку з доходів муніципалітетів, адже це становить близько 11 млрд грн, велика частина яких може бути вилучена з бюджетів сільських і селищних громад.