Серед дерев, які особливо часто стають мішенню для блискавок, найчастіше називають дуб, тополю та сосну

Деякі дерева можуть становити небезпеку під час грози, тому висаджувати їх поблизу житлових будівель не рекомендується. Причина – їхня здатність притягувати блискавку, що створює ризик займання або ураження електричним струмом. Яких дерев це стосується, пише «24 Канал».

Серед дерев, які особливо часто стають мішенню для блискавок, найчастіше називають дуб, тополю та сосну. Ці види мають високий рівень електропровідності, через що природні електричні розряди «вибирають» саме їх.

Згідно з дослідженнями, дуб найчастіше потрапляє під удар блискавки – приблизно у половині випадків зі ста. Трохи рідше страждає тополя, на яку припадає близько 25% ударів. Сосна вражається блискавкою ще рідше, але її вразливість все одно залишається суттєвою.

Цікаво, що ще наші предки знали про цю особливість і остерігалися садити такі дерева біля осель. Старі дуби чи сосни іноді мають характерні сліди від блискавок – довгі вертикальні смуги без кори або пошкоджені гілки.

Ось чому слід бути обережними з вибором дерев для подвір’я:

Дуб – одне з найбільш провідних дерев. Його масивний стовбур легко проводить електричний розряд. Під час грози він часто стає першим ураженим, тому садити його поруч із будинком не найкраща ідея.

Тополя – це дерево також притягує блискавки, до того ж має ламке гілля. У разі удару є ризик, що частини дерева впадуть на дах або електричні лінії, спричиняючи пожежі чи поломки.

Сосна небезпечна тим, що при ударі блискавки кора буквально вибухає і розлітається навсібіч. Таке дерево легко може завдати шкоди будівлі чи людям, якщо росте занадто близько.