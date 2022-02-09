Державний поліграфічний комбінат «Україна» у непрозорий спосіб змінив постачальника матеріалів для біометричних документів з міжнародної компанії на українську фірму з давніми корупційними зв’язками. Йдеться про компанію «Поллі-Сервіс», яка входила до консорціуму ЄДАПС, компанії якого кілька років тому об’єдналися в Industrial Innovation Group, пише в середу, 9 лютого, «Українська правда».

Як йдеться у статті, наприкінці 2021 року компанія «Поллі-Сервіс» почала постачати поліграфкомбінату обкладинки з вмонтованими в них чіпами – заготовки для біометричних паспортів. У цієї компанії також стали закуповувати матеріали і для інших документів. За перші 3 місяці співпраці «Поллі-Сервіс» отримав від поліграфкомбінату «Україна» замовлень на 503,6 млн грн.

Водночас, як наголошується в матеріалі «Української правди», державне підприємство без пояснень відмовилось співпрацювати з попереднім постачальником – міжнародною компанією Linxens, яка виготовляла обкладинки з 2015 року.

Незадовго до нових контрактів директоркою комбінату стала Тетяна Бондаренко, пов’язана з новим постачальником.

«Поллі-Сервіс» раніше входило до складу консорціуму ЄДАПС, який у 2004-2013 роках монополізував ринок виготовлення документів і був відомий корупційними зв’язками з чиновниками. Наразі компанії колишнього ЄДАПС об’єднались у нову групу – Industrial Innovation Group.

Український «Поллі-Сервіс» продав державному поліграфкомбінату «Україна» кожну заготовку на 0,5 євро дорожче, ніж планували іноземці. Таким чином, на тих об’ємах обкладинок, які комбінат вже закупив, набігає близько 28,8 млн грн переплати. Крім того, після зміни постачальника вартість виготовлення паспортів для громадян зросла на 40 гривень.

Усунена іноземна компанія також вимагає від держпідприємства компенсувати збитки, оцінивши їх у 1,5 млн євро.