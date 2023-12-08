Будівництво великого спорткомплексу за 86 млн грн у місті Ходорів на Львівщині не включили у перелік об’єктів, які отримають субвенцію з держбюджету у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Про це йдеться у відповіді Міністерства розвитку громад, території та інфраструктури на запит активістів.

«Проект будівництва спорткомплексу в м. Ходорові не рекомендовано та не затверджено до фінансування в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України», – йдеться у відповіді на запит, яку оприлюднив львівський активіст, організатора акцій» Спочатку дрони – потім стадіони» Святослав Літинський.

На початку лютого 2022 року комунальне підприємство «Ходорівське УКГ» провело тендер «Будівництво спортивного корпусу із залом, адміністративно-побутовими приміщеннями та приміщеннями для індивідуальної силової підготовки по вул. Шевченка,35 у м. Ходорів». Перемогло ПП «М.В.Будсервіс Стиль» з Жидачівщини, з яким уклали угоду на 77 млн грн. У липні цього року замовник робіт провів повторний тендер з коригування вартості робіт, у результаті ціна будівництва зросла до 86 млн грн. Відповідно до угоди з підрядником, спорткомплекс має бути збудований до кінця 2024 року. Власником ПП «М.В.Будсервіс Стиль» є депутат Ходорівської міськради попереднього скликання від БПП «Солідарність» Василь Могильний.

Попри суспільний резонанс щодо доцільності фінансування спорткомплексу під час повномасштабної війни, Ходорівська міськрада не відмовилася від нового будівництва та влітку виділила на нього перші 10 млн грн. Місцева влада розраховує, що на об’єкт вдасться залучити не лише кошти з місцевого бюджету, а й державні субвенції.

«Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» фінансується Європейським інвестиційним банком через державний бюджет України та субвенції місцевим бюджетам. Програма спрямована на відновлення інфраструктури на сході України, а також у регіонах, які приймають внутрішньо переміщених осіб. Перший транш програми склав 200 млн євро.