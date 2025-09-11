«Бите скло» – це яскравий і ніжний десерт, знайомий багатьом ще з дитинства. Його вершкова сметанна основа поєднується з кольоровими шматочками желе, створюючи не лише апетитний вигляд, а й приємний смак. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Сметана 15% 500 г Желатин 3 ч. л. Цукор 100 г Кольорове желе у пакетику, порошок 3 шт.

Спосіб приготування:

Крок 1 Візьміть готову суміш для приготування фруктового желе трьох різних смаків. Наприклад, ківі, полуницю та апельсин. Приготуйте желе за інструкцією на упаковці. Якщо не бажаєте використовувати такі суміші – приготуйте желе з натурального соку.

Крок 2 Розлийте желе у форми та залиште в холодильнику на кілька годин до повного застигання.

Крок 3 Дістаньте застигле желе з форми та наріжте великими довільними шматками. Достатньо буде однієї склянки кожного смаку.

Крок 4 Викладіть нарізані шматочки желе у форми для подачі десерту.

Крок 5 Залийте желатин 100 мілілітрами води та залиште на 15 хвилин для набухання.

Крок 6 Змішайте сметану та цукор в окремій мисці. Збийте міксером до повного розчинення цукру.

Крок 7 Поступово вливайте набухлий желатин у сметанну суміш, продовжуючи збивати міксером.