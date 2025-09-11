Десерт «Бите скло». Рецепт дня0
«Бите скло» – це яскравий і ніжний десерт, знайомий багатьом ще з дитинства. Його вершкова сметанна основа поєднується з кольоровими шматочками желе, створюючи не лише апетитний вигляд, а й приємний смак. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Сметана 15%
|500 г
|Желатин
|3 ч. л.
|Цукор
|100 г
|Кольорове желе у пакетику, порошок
|
3 шт.
Спосіб приготування:
Крок 1
Візьміть готову суміш для приготування фруктового желе трьох різних смаків. Наприклад, ківі, полуницю та апельсин. Приготуйте желе за інструкцією на упаковці. Якщо не бажаєте використовувати такі суміші – приготуйте желе з натурального соку.
Крок 2
Розлийте желе у форми та залиште в холодильнику на кілька годин до повного застигання.
Крок 3
Дістаньте застигле желе з форми та наріжте великими довільними шматками. Достатньо буде однієї склянки кожного смаку.
Крок 4
Викладіть нарізані шматочки желе у форми для подачі десерту.
Крок 5
Залийте желатин 100 мілілітрами води та залиште на 15 хвилин для набухання.
Крок 6
Змішайте сметану та цукор в окремій мисці. Збийте міксером до повного розчинення цукру.
Крок 7
Поступово вливайте набухлий желатин у сметанну суміш, продовжуючи збивати міксером.
Крок 8
Обережно залийте кольорове желе сметанною сумішшю та поставте форми в холодильник ще на годину до повного застигання.