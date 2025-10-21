Укрпошта знизила тарифи на доставку

Укрпошта розширила послугу «Дрібний пакет PRIME» ще на 12 країн, що дозволить українським експортерам економити до 30% на міжнародній доставці, повідомили у пресслужбі компанії.

На початку жовтня компанія вже запровадила нові тарифи на відправлення вагою до 5 кг у шість країн: Велику Британію, Китай, Сінгапур, Індію, Таїланд та Чилі.

Тепер перелік розширили, до сервісу додали: Філіппіни, Аргентину, Чехію, Узбекистан, Катар, Болівію, Шрі-Ланку, Танзанію, Замбію, Парагвай, Монголію та Азербайджан.

За даними Укрпошти, попит на міжнародні відправлення з України зростає. Зокрема, саме до Філіппін, Аргентини та Чехії кількість посилок за пів року зросла в середньому на 20%.

Що відомо про послугу PRIME

Сервіс PRIME пропонує повний трекінг до моменту вручення, адресну доставку без підпису, безкоштовне повернення у разі невручення та оплату лише за фактичною вагою.

«Ми прагнемо зробити український експорт простішим і вигіднішим. PRIME – це швидка, доступна та зручна логістика для бізнесу, який працює з міжнародними клієнтами», – зазначили в Укрпошті.