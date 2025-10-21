Дешевше на 30%: Укрпошта знизила тарифи на доставку до 12 країн
Українські експортери зможуть відправляти товари ще до 12 країн за зниженими тарифами Укрпошти
Укрпошта розширила послугу «Дрібний пакет PRIME» ще на 12 країн, що дозволить українським експортерам економити до 30% на міжнародній доставці, повідомили у пресслужбі компанії.
На початку жовтня компанія вже запровадила нові тарифи на відправлення вагою до 5 кг у шість країн: Велику Британію, Китай, Сінгапур, Індію, Таїланд та Чилі.
Тепер перелік розширили, до сервісу додали: Філіппіни, Аргентину, Чехію, Узбекистан, Катар, Болівію, Шрі-Ланку, Танзанію, Замбію, Парагвай, Монголію та Азербайджан.
За даними Укрпошти, попит на міжнародні відправлення з України зростає. Зокрема, саме до Філіппін, Аргентини та Чехії кількість посилок за пів року зросла в середньому на 20%.
Що відомо про послугу PRIME
Сервіс PRIME пропонує повний трекінг до моменту вручення, адресну доставку без підпису, безкоштовне повернення у разі невручення та оплату лише за фактичною вагою.
«Ми прагнемо зробити український експорт простішим і вигіднішим. PRIME – це швидка, доступна та зручна логістика для бізнесу, який працює з міжнародними клієнтами», – зазначили в Укрпошті.