Обшуки проводять у кабінеті відділу капітального будівництва

У четвер, 5 серпня, детективи національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели обшуки у відділі капітального будівництва Червоноградської міської ради.

Про обшуки у мерії Червонограда першим повідомили у місцевій новинній Facebook-спільноті«Ехо Червонограда». У повідомлені вказано, що обшуки провели детективи НАБУ.

У прес-службі НАБУ не підтверджують і не спростовують інформацію про обшуки в Червонограді з посиланням на таємницю слідства. Втім власні джерела ZAXID.NET у правоохоронних органах підтвердили, що слідчі дії провели саме детективи НАБУ.

За інформацією ZAXID.NET, детективи вилучили документацію щодо закупівель, замовником яких був відділ управління капітального будівництва Червоноградської міськради. Начальник цього відділу Петро Павлюк не відповідає на телефонні дзвінки.

Додамо, що 12 лютого 2021 року Держаудитслужба виявила порушення під час тендеру на реконструкцію приймального відділення міської лікарні у Червонограді, вартістю 50 млн грн. Зараз управління капітального будівництва оскаржує висновок Держаудитслужби у суді.

Цікаво, що паралельно з обшуками у міській раді Червонограда триває засідання сесії, де загалом планують розглянути понад 90 питань.