Котів цієї породи описують як «малих терористів»

Девон-рекс – це порода котів, що відзначається особливим зовнішнім виглядом: великі вуха, хвиляста шерсть та виразні очі надають їм унікальної чарівності. Purina розповідає про особливості породи.

Походження породи

Порода походить з графства Девон. Як і у породи корніш-рекс, хутро девонів зазнало впливу рецесивного гена, а щоб зберегти породу, потрібно було провести родинне спаровування. Проте ген кішок девон-рекс відрізняється від генів, що спричинили кучерявість хутра котів породи корніш-рекс. А в результаті схрещення девон-рексів з корніш-рексами народжуються кошенята з прямою шерстю. Напевно, ці дві мутації виникли незалежно одна від одної, не дивлячись на близьке географічне розташування графств Девон та Корнуолл. Через 10 років після відкриття цю породу визнали у Великій Британії.

Характеристика девон-рексів

Котів цієї породи описують як «малих терористів» і «мавп у котячій шкурі», бо вони люблять пустувати і псувати різні речі. Ці коти – жваві екстраверти. У них є кілька «собачих» рис, наприклад, вони люблять приносити іграшки, які їм кидає людина. Вони дуже ніжні й віддані, ненавидять нудьгувати чи бути на самоті. Гості сім'ї можуть здивуватися, коли їх почне ґрунтовно вивчати девон-рекс – ці допитливі коти всюди пхають свого носа.

Догляд за шерстю та здоров'я

Шерсть породи девон-рекс має характерні «марсельські хвилі»: великі та маленькі, наче брижі, особливо на спині. Вібриси та брови також в'ються. Шерсть цих котів може мати будь-яке забарвлення та малюнки.

Їхня шерсть потребує мінімального догляду, але їм потрібне регулярне чищення вух. Коти з більш блідою шерстю можуть потребувати засобів захисту від сонячних променів на вухах у літні місяці. Як і для всіх котів, також рекомендуються регулярна вакцинація і боротьба з паразитами.

Можливі захворювання породи

Ця порода схильна до грибкових захворювань шкіри. Рекси також бувають схильні до облисіння: це захворювання відоме під назвою гіпотрихоз. Через зворотне схрещення, яке було необхідне для створення початкового набору генів породи, у минулому відзначалися проблеми з генетичною спастичністю під назвою «міопатія девон-рексів». Її виникнення пов'язували з породою, але шляхом обережного розведення наразі цю проблему усунено.