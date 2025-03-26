Рододендрони закладають квіткові бруньки ще восени

Хоч навесні і хочеться почати доглядати за садом, не всі рослини потребують обрізки в цей час. Деякі з них закладають свої квіткові бруньки ще в попередньому сезоні, тому рання обрізка може позбавити їх можливості зацвісти. Martha Stewart пише, які рослини не слід обрізати навесні, щоб не шкодити майбутньому цвітінню.

Рослини, які не варто обрізати навесні

Рододендрони

Рододендрони закладають квіткові бруньки ще восени, тому обрізка навесні може призвести до втрати цвітіння. Якщо потрібно коригувати їхню форму, найкраще робити це після того, як вони відцвітуть.

Форзиція

Це одна з перших рослин, що починає квітнути навесні. Якщо обрізати форзицію до закінчення цвітіння, ви ризикуєте не побачити її яскравого жовтого цвітіння в саду.

Гортензія

Деякі види гортензії, такі як великолиста і дуболистна, цвітуть на старій деревині. Обрізати їх можна тільки після завершення цвітіння, щоб не позбавити їх можливості зацвісти.

Магнолія

Магнолії закладають квіткові бруньки ще влітку чи восени, тому весняна обрізка може пошкодити майбутнє цвітіння та погіршити загальний стан рослини.

Ехінацея

Торішні стебла ехінацеї захищають молоді пагони від холоду і служать харчем для птахів. Обрізати їх слід тільки після того, як з'являться нові пагони.

Молочай

Молочай росте повільно, і його старі стебла служать притулком для запилювачів. Обрізку слід проводити лише після того, як нові пагони почнуть рости.

Бузок

Бузок цвіте на старих пагонах, тому весняна обрізка може позбавити вас красивого цвітіння. Найкраще обрізати бузок після завершення цвітіння.

Калина

Більшість видів калини цвіте навесні. Оскільки обрізка навесні може позбавити їх квітів, краще відкласти її до завершення цвітіння, щоб не втратити декоративний ефект.

Квітуча айва

Навесні обрізка цієї рослини може пошкодити квіткові бруньки, що негативно позначиться на цвітінні. Найкраще коригувати її форму після того, як вона відцвіте.

Коли обрізка буде корисною

Однак деякі рослини потрібно обрізати саме навесні. Наприклад, троянди краще обрізати, щоб сприяти росту нових пагонів і забезпечити пишне цвітіння в сезон.