Найбільш частою причиною виникнення діабету у котів є нестача фізичних навантажень і зайва вага

Діабет у домашніх улюбленців – це серйозне захворювання, яке може призвести до ускладнень без належного лікування. Ukr.Media розповідає про причини розвитку діабету в собак та котів.

Причини діабету

Існує кілька причин розвитку діабету у тварин, зокрема порушення обміну речовин. Діабет також може розвинутися через генетичну схильність, перенесене інфекційне захворювання, пухлини, безконтрольне застосування ліків, неправильне харчування, зайву вагу.

Найчастіше діабет зустрічається у собак і котів, рідше у гризунів та екзотичних тварин.

У собак він може виникнути як ускладнення після чуми та інфекційних захворювань, на тлі панкреатиту, травми або пухлини підшлункової залози, а також через застосування гормонів. У самок ще зустрічається гестаційний тип діабету, що виникає при вагітності, додали фахівці.

Найбільш частою причиною виникнення діабету у котів є нестача фізичних навантажень і зайва вага.

Також експерти відзначили, що генетична схильність до хвороби є у шпіців, карликових пінчерів, пуделів, такс і цвергшнауцерів.

Діабет частіше діагностують у котів, ніж у кішок, як правило, на тлі ожиріння.

У собак найчастіше зустрічається діабет I типу, коли організму тварини не вистачає інсуліну. У котів – діабет II типу, тобто, відзначається стійкість тканин до інсуліну.