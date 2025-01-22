Існує кілька причин розвитку діабету у тварин, зокрема порушення обміну речовин

Діабет у домашніх тварин зазвичай проявляється у віці 4-6 років, зазначають ветеринари-ендокринологи. Ukr.Media називає три ознаки, які можуть вказувати на цю хворобу у вихованця, а також причини цього захворювання.

Сильна спрага, підвищене сечовиділення та втрата ваги – симптоми, на які вам потрібно звернути увагу.

Якщо ви помітили ці ознаки у свого собаки чи кота, необхідно звернутися до ветеринара. Лікар проведе необхідні тести, а також перевірить стан печінки та підшлункової залози. Ендокринолог визначить необхідну дозу інсуліну і призначить дієту. Якщо діабет виявити на ранній стадії, то у котів, наприклад, вже через пару місяців відзначається ремісія й інсулін не знадобиться.

Проте ремісія не означає одужання: протягом усього життя потрібно суворо стежити за правильним раціоном вихованця і регулярно перевіряти стан його здоров'я.