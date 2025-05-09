Дикі пагони – це відростки, що з'являються з підщепи

У травні на трояндах можуть з'являтися так звані «дикі пагони» – це непомітні, але надзвичайно енергійні відростки, які ростуть нижче рівня щеплення. Вони часто залишаються непоміченими, але здатні завдати серйозної шкоди. Дикі пагони відбирають поживні речовини у головної рослини, що може суттєво пригальмувати розвиток троянди й навіть призвести до відсутності квітів. Як боротися з дикими пагонами, пише «Главред».

Дикі пагони – це відростки, що з'являються з підщепи, на яку щеплена сортова частина рослини. Вони часто ростуть швидше за основну рослину, мають інший колір листя та квітів і можуть витіснити бажану сортову частину. Щоб уникнути цього, важливо своєчасно їх видаляти.

Як правильно видаляти дикі пагони

Не просто зрізати. Просто зрізати дикий пагін недостатньо, оскільки він може відновитися. Замість цього, прищипніть його біля основи рослини, щоб пошкодити бруньку і ускладнити її відростання.

Викопати навколо кореня. Якщо пагін дерев'янистий і важко відламати, обережно видаліть ґрунт навколо троянди і простежте шлях пагона до основи кореня. Потім за допомогою гострого і чистого секатора зріжте паростки.

Регулярний моніторинг. Слідкуйте за новими пагонами, оскільки вони часто відростають, особливо наприкінці весни або на початку літа. Довші сонячні дні та теплий ґрунт є ідеальними умовами для формування нових бруньок на підщепі.

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