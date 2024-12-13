Avalon Magnolia на вул. Пасічній, 154 у Львові

Avalon Magnolia – спільний проєкт компаній Avalon і «Ваш дім», будівництво якого розпочалося на вул. Пасічній, 154 у Львові. Ця локація – одна з родзинок проєкту: за 550 м від неї – Винниківський ліс, а в пішій доступності – інфраструктура сучасного міста. Це дім, де кожен день починається з відчуття легкості.

Розповідаємо, чому цей проєкт унікальний і що він пропонує майбутнім мешканцям.

У місті й на природі

Житловий комплекс бізнес-класу Avalon Magnolia продовжує традиції й доповнює колекцію проєктів Magnolia і Magnolia Spring, втілених раніше компанією «Ваш дім».

«Розширення портфеля проєктів – це стратегічний крок для Avalon. Avalon Magnolia ідеально доповнила наш портфель, запропонувавши бізнес-клас у локації, що динамічно розвивається. Цей проєкт створює додаткову цінність для ринку, а разом із проєктом комфорт-класу Avalon Terra, що став першим спільним проєктом після обʼєднання з компанією “Ваш Дім”, формує різнопланову пропозицію для наших клієнтів у цьому районі», – говорить CEO Avalon Роман Давимука.

Проєкт комплексу, розроблений архітектурним бюро ININ bureau A&D, – про синергію сучасної архітектури та природи. Відтінки матеріалів наслідують навколишню природу, а ритмічні форми надають відчуття спокою і затишку.

Архітектурні форми комплексу Avalon Magnolia продумані максимально природно. Наприклад, квартири перших поверхів мають патіо, відмежовані від активних зон озелененням. А загальна форма будинків створена так, щоб забезпечити більш терасований обрис на верхніх поверхах.

Концепт благоустрою житлового комплексу розроблений студією Urbanideas, що є одним із лідерів галузі, чиї проєкти визнані на міжнародному рівні.

Простір дворів житлового комплексу буде максимально насичений зеленими насадженнями. Рослини обирали з урахуванням сезонності, щоб навіть взимку мешканці бачили яскраві кольори.

«Родзинкою одного з дворів став "дощовий садок" – інноваційний елемент благоустрою. Це простір, що природно збирає дощову воду, чим водночас створює естетичний акцент і корисну для довкілля зону. Це не лише функціональна частина подвір’я, але й місце, що приваблює мешканців», – розповідає Катерина Ковальчук, керівниця архітектурних проєктів компанії Avalon.

Двори у ЖК Avalon Magnolia стають продовженням природного ландшафту

Простір для кожного

Житловий комплекс Avalon Magnolia складається з шести черг будівництва та 14-ти житлових секцій: сім секцій «Ваш Дім» та сім – Avalon. Максимальна висота будівель – шість поверхів, що створює комфортний, людиноцентричний масштаб простору.

У подвір’ї – інтерактивні зони для мешканців будь-якого віку та вподобань: активні дитячі майданчики, спокійні зони для прогулянок, місця для відпочинку і спілкування на свіжому повітрі.

Дім – це не лише про красу, а й про щоденний комфорт. Для цього в підземному паркінгу ЖК «Avalon Magnolia» заплановані зарядки для електрокарів і облаштоване укриття.

А ще будинки матимуть безперебійне живлення, що під час відключень електропостачання забезпечить роботу ліфтів, водяних насосів та аварійного освітлення місць загального користування та паркінгів.

Ліфти в будинку будуть більшими за стандартні – це зручно для доставки меблів, підйому візочків і велосипедів.

«Avalon Magnolia фокусується на майбутніх мешканцях і їхньому побуті, кожен крок комплексом – продуманий до дрібниць. Цей ЖК – про максимальні функціональність і комфорт. Ми робимо акцент на просторах для відпочинку – від природного благоустрою до терас у кожній квартирі, а також – на плануванні квартир та якісних архітектурних рішень для фасадів», – коментує Катерина Ковальчук.

Житловий комплекс орієнтований на молоді сім’ї, сім’ї з дітьми й тваринами, які в пошуках простору, що буде не лише житлом, а й натхненням для життя. Сприяє цьому і вигідна локація – розгалужена сучасна інфраструктура, що розвивається, величезні паркові та лісові зони.

«Клієнти мають змогу отримати всі блага заміського життя, залишаючись в середовищі розвиненої міської та бізнес-інфраструктури», – говорить Ярослав Возняк, директор департаменту з продажів Avalon.

Приватність і зручність

Основою проєкту стали зручні планувальні рішення квартир, де кожен квадратний метр продумано до дрібниць: тут є гардеробні, гостьові та приватні санвузли в спальнях, оптимально розміщені перегородки, оздоблені гіпсовою штукатуркою, щоб мешканці уникли зайвих витрат на перепланування.

Простір продумано з урахуванням пропорцій та комфорту: просторі вітальні, стелі заввишки 3 метри у чистовій обробці – усе це робить кожну квартиру затишною та функціональною.

«У комплексі представлені одно-, дво- та трикімнатні квартири різних конфігурацій та площ. Клієнти мають можливість обрати ідеальне планування, що відповідає їхньому способу життя – від невеликих студій до просторих сімейних квартир», – говорить Ярослав Возняк, директор департаменту з продажів Avalon.

Квартири доповнені просторими літніми приміщеннями – терасами та балконами. Їхні розміри дозволяють комфортно розмістити вуличні меблі і перетворити ці зони на чудові місця для відпочинку в теплу пору року. Спів пташок, чисте повітря, сонячні промені та хороший настрій – те, з чого починається день в Avalon Magnolia, домі для тих, хто цінує справжнє.

Кожна квартира ЖК Avalon Magnolia матиме свій літній простір - балкон або терасу

«Ми ретельно аналізували кожну деталь, щоб ще більше інтегрувати інновації та зручності, які відповідають реаліям сьогодення, у щоденне життя. Комплекс поєднує перевірені часом переваги з сучасними рішеннями, що відповідають вимогам комфортного, безпечного та інноваційного життя», – говорить Роман Давимука, CEO Avalon.

У Львові, додає він, клієнти мають високі вимоги до якості житла. Вони шукають не просто квадратні метри, а цілісну концепцію: зручне розташування, розвинену інфраструктуру, близькість до парків та гармонійне навколишнє середовище.

Такі вимоги значно перевищують стандартний підхід до будівництва житла. Саме тому сегмент бізнес-класу стабільно демонструє попит, каже Роман Давимука.

«В Avalon ми орієнтуємося на створення житлових комплексів, які не лише відповідають сучасним запитам, а й задають нові стандарти. Наш досвід показує, що навіть у турбулентні часи якісна нерухомість завжди знайде свого клієнта», – наголошує СЕО компанії.

Інфраструктура від перевірених партнерів

Сьогодні важко уявити житловий комплекс без крамничок, кав’ярень та інших потрібних на щодень сервісів. Саме тому компанія Avalon формує перелік перевірених партнерів, які вже займають більшість комерційних площ у її проєктах, говорить Ярослав Возняк.

Така політика дозволяє створити максимально зручну та функціональну інфраструктуру для мешканців і підсилити саме середовище, додаючи в приміщення ЖК саме ті комерційні функції, яких не вистачає району.

«Наповнення інфраструктурою відбувається паралельно з реалізацією проєкту і ми будемо ділитись з нашими клієнтами найсвіжішою інформацією про це, адже ми завжди дбаємо, щоб об'єкти, які з'являються на території наших ЖК, відповідали очікуванням клієнтів і гармонійно доповнювали концепцію проєкту», – каже Ярослав Возняк.

Окрім власної комерційної інфраструктури ЖК Avalon Magnolia, для мешканців у пішій доступності є кав’ярні, ресторани, магазини, школи й дитячі садочки.

Завершити будівництво ЖК Avalon Magnolia на вул. Пасічній, 154 у Львові планується вже у 2026 році. Вже незабаром майбутні мешканці зможуть сказати: «Я вдома».

Додаткові переваги

На клієнтів компанії Avalon чекають не лише комфорт, естетика й розвинена інфраструктура, а й зручні умови оплати під час купівлі житла.

«Ми розуміємо сучасні виклики ринку й пропонуємо гнучкі умови розтермінування, адаптовані під потреби клієнта. Мінімальний перший внесок – від 10%, а розтермінування триває до здачі проєкту в експлуатацію», – каже директор департаменту з продажів Avalon.

У компанії працюють над тим, щоб кожен графік платежів був максимально комфортним для клієнтів. Тут завжди шукають компромісний варіант для двох сторін.

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Avalon – провідний девелопер в Україні, відомий інноваційними та високоякісними житловими проєктами. Компанія постійно вдосконалює підходи до створення житлових комплексів, забезпечуючи комфорт і безпеку мешканців, зберігаючи при цьому естетичну привабливість своїх проєктів.