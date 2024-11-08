У півфіналі точно гратиме представник Першої ліги

У п’ятницю, 8 листопада, в Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України сезону-2024/25. Своїх суперників дізнались вісім клубів. Нагадаємо, за результатами 1/8 фіналу до чвертьфіналу пройшли шість представників УПЛ – «Рух», «Олександрія», «Динамо», «Полісся», «Верес» та «Шахтар», а також дві команди Першої ліги – «Буковина» та «Вікторія».

Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України

«Олександрія» (Олександрія) – «Шахтар» (Донецьк)

«Рух» (Львів) – «Динамо» (Київ)

«Буковина» (Чернівці) – «Вікторія» (Суми)

«Верес» (Рівне) – «Полісся» (Житомир)

Базова дата проведення матчів 1/4 фіналу Кубка України – 2 квітня. Фінал Кубка України заплановано на 14 травня 2025 року. Місце його проведення має визначити Виконком УАФ.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка України є «Шахтар». В останньому фіналі турніру, який відбувся у травні 2024 року, донецький клуб переміг полтавську «Ворсклу» (2:1) та здобув 14-й трофей. Перемога в турнірі дає право на участь у другому етапі кваліфікації наступного розіграшу Ліги Європи.