Кияни розпочинають активну підготовку до другої частини сезону

У п'ятницю, 10 січня, київське «Динамо» проведе свій перший контрольний матч на зимовому зборі у Туреччині. Суперником «біло-синіх» буде представник другої німецької Бундесліги – «Магдебург». Початок гри заплановано на 15:00 за київським часом.

Загалом у першій частині тренувального збору «Динамо» зіграє чотири контрольні зустрічі: окрім німецького «Магдебурга» кияни зустрінуться з румунським «Стяуа» (12 січня), польським «Відзевом» (13 січня) та болгарським ЦСКА 1948 (16 січня). Ці матчі стануть підготовчими до завершальних матчів основного етапу Ліги Європи – проти турецького «Галатасарая» (21 січня) та латвійського РФШ (30 січня).

Але повернемось до «Магдебурга». Свого часу німецька команда тричі ставала чемпіоном НДР (1972, 1974, 1975) та сім разів завоювала Кубок НДР (1964, 1965, 1969, 1973, 1978, 1979, 1983). Але найбільшого успіху на міжнародній арені клуб зі Східної Німеччини досяг у 1974-му році, у фіналі Кубка володарів Кубків здолавши італійський «Мілан» (2:0). У поточному сезоні другої Бундесліги Магдебург у турнірній таблиці йде п’ятим.

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Динамо». На перемогу киян дають 2,09, тоді як успіх німців оцінюють у 3,00. Нічия котирується у 3,95. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,55, тоді як тотал менше 2,5 – 2,36.

Де дивитися товариський матч між «Динамо» та «Магдебургом»

У прямій трансляції гру покаже клубний YouTube-канал «Динамо». А за 35 хвилин до стартового свистка розпочнеться передматчева студія.