«Бліо-сині» спробують розвинути успіх після перемоги над «Стяуа»

У понеділок, 13-го січня, київське «Динамо» проведе третій контрольний матч у рамках навчально-тренувального збору в Туреччині. Суперником «біло-синіх» буде представник чемпіонату Польщі – «Відзев» з міста Лодзь. Початок гри заплановано на 14:00 за київським часом. Команди зустрічатимуться вперше в історії.

У першому контрольному матчі «Динамо» несподівано поступилось німецькому «Магдебургу» з рахунком 1:3, а в другому взяло реванш за прикру поразку, здолавши румунський Стяуа (2:1). Натомість для «Відзева» цей спаринг стане першим на зборах в Туреччині.

Нині «Червона армія», а саме так команду називають у Польщі, йде у турнірній таблиці Екстракляси на дев’ятій сходинці, маючи у своєму доробку 25 очок. Однак в історії команди були й кращі часи. «Відзев» 4 рази ставав чемпіоном Польщі (1981, 1982, 1996, 1997), вигравав Кубок (1985) та Суперкубок Польщі (1996). А в сезоні 1982/83 доходив до півфіналу Кубка чемпіонів.

На початку сезону-2007/08 клуб був придбаний одним із найбагатших людей Польщі – Сильвестром Чачеком. Однак очікуваного повернення до табору грандів футболу не сталося. Навпаки – влітку 2015-го «Відзев» вилетів із першого дивізіону Польщі, після чого збанкрутував. Руку допомоги простягнули вболівальники, які допомогли відродити клуб, і за сім років «Відзев» подолав шлях від п’ятого (!) дивізіону до Екстракляси, куди повернувся в 2022-му.

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Динамо». На перемогу киян дають 1,86, тоді як успіх поляків оцінюють у 3,65. Нічия котирується у 3,95. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,63, тоді як тотал менше 2,5 – 2,20.

Де дивитися товариський матч між «Динамо» та «Відзевом»

Усі спаринги киян транслюватимуться в прямому ефірі на клубному YouTube-каналі. Матч з поляками – за посиланням.