«Зелено-білі» спробують взяти реванш за поразку у першому колі

У неділю, 23 лютого, «Карпати» в межах 18-го туру чемпіонату України зіграють з «Динамо». Поєдинок відбудеться у Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського і розпочнеться о 18:00. Головним арбітром зустрічі буде Микола Балакін (Київська область), а за VAR відповідатиме Ігор Пасхал (Херсон).

Для «Карпат» цей поєдинок стане першим офіційним у 2025 році («Динамо» ж встигло провести дві завершальні гри у Лізі Європи – проти турецького «Галатасарая» (3:3) та латвійського РФШ (1:0)). Обидві команди готувались до другої частини сезону в Туреччині.

Кияни є лідером Прем’єр-Ліги та випереджають найближчого переслідувача – «Олександрію» – на п’ять очок. У 17-ти турах «Динамо» здобуло 13 перемог та чотири рази завершувало свої поєдинки внічию. «Біло-сині» – єдина команда УПЛ, яка не знає поразок у чемпіонаті. Своєю чергою «Карпати» розпочинають другу частину сезону на шостій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку 24 очки.

У першому колі «Динамо» взяло гору над «Карпатами» з рахунком 3:1, відігруючись по ходу матчу (Очеретько забив вже на 1-й хвилині).

FAVBET абсолютним фаворитом протистояння вважає «Динамо». На їхню перемогу дають 1,46, тоді як успіх «Карпат» оцінюють у 8,70. Нічия котирується у 4,90. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,87, тоді як тотал менше 2,5 – 2,14. У «Динамо» найбільше голів чекають від Владислава Ваната (1,70) та Андрія Ярмоленка (2,50), тоді як в «Карпат» відзначитись можуть Ігор Краснопір (4,50) та Бруніньйо (5,50).

Де дивитися матч 18-го туру УПЛ між «Динамо» та «Карпатами»

Матч «Динамо» – «Карпати» онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.