Востаннє команди на офіційному зустрічались між собою в далеко 1999-му

У четвер, 16 січня, київське «Динамо» на навчально-тренувальних зборах в Туреччині зіграє одразу два спаринги. Першим суперником команди Олександра Шовковського стане словенський «Марібор». Поєдинок стартує о 10:00 за київським часом.

Кияни вже встигли провести три контрольні гри: у першій поступились німецькому «Магдебургу» (1:3), у другій – здолали румунський «Стяуа» (2:1), а в третій – розійшлись миром з польським «Відзевом» (1:1). Своєю чергою «Марібор» зіграв лише одну гру, в якій взяв гору над хорватською «Істрою 1961» (2:1).

Марібор – 16-разовий чемпіон Словенії (востаннє здобував золоті медалі в сезоні 2021/22), 9-разовий володар Кубка Словенії та 4-разовий володар Суперкубка Словенії. У 2006 році команда стала переможцем Кубка Інтертото. Також «Марібор» залишається єдиним словенським клубом, який виходив до групового турніру і Ліги чемпіонів (де зустрічався в тому числі й з київським «Динамо»), і Ліги Європи. За підсумками першої частини поточного сезону команда йде другою, поступаючись лідеру – «Олімпії» – 6-ма очками.

В офіційних матчах київське «Динамо» та словенський «Марібор» перетиналися одного разу. Було це у груповому турнірі Ліги чемпіонів сезону-1999/2000, і тоді команди обмінялися виїзними перемогами. За підсумками групового турніру динамівці з другого місця вийшли до наступного етапу, а «Марібор» посів останню сходинку та припинив виступ у єврокубках. Крім того, у січні 2023 року команди провели товариський матч на зимовому зборі у Туреччині. Тоді словенці перемогли з рахунком 2:0.

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Динамо». На перемогу киян дають 2,20, тоді як успіх словенців оцінюють у 2,94. Нічия котирується у 3,75. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,82, тоді як тотал менше 2,5 – 1,95.

Де дивитися товариський матч між «Марібором» та «Динамо»

У прямій трансляції гру покаже клубний YouTube-канал «Динамо». А за 30 хвилин до стартового свистка розпочнеться передматчева студія.