«Біло-сині» спробують взяти реванш у кіпріотів за фіаско в сезоні 2022/23

У вівторок, 5 серпня, «Динамо» в межах 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє з кіпрським «Пафосом». Поєдинок відбудеться на стадіоні «Арена Люблін» в польському Любліні і розпочнеться о 21:00 за київським часом. Головним арбітром призначений швейцарець Сандро Шерер, а за VAR відповідатиме його земляк Федаї Сан.

«Пафос» за підсумками минулого сезону виграв і основну стадію чемпіонату Кіпру, випередивши «Аріс» на одне очко, і чемпіонську групу. У розіграші Кубка країни команда дісталась фіналу, де в серії пенальті поступилась АЕКу з Ларнаки. У поєдинку за Суперкубок країни «Пафосу» теж не пощастило – поразка від АПОЕЛа (0:1).

У літнє міжсезоння «Пафос» зіграв три контрольні матчі, в яких не зазнав жодної поразки – нічиї з англійським «Вімблдоном» (2:2) та «Орландо Пайретс» із ПАР (1:1), а також перемога над англійським «Лейтон Орієнт» (1:0).

У чемпіонаті Кіпру «Пафос» ще не стартував, відкривши сезон матчами 2-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів. У першій грі кіпріоти розійшлись миром з «Маккабі» Тель-Авів, а в гостьовому поєдинку здобули мінімальну перемогу.

За всю історію виступів у єврокубках жереб лише одного разу зводив «Динамо» з представником Кіпру. В сезоні-2022/23 на груповій стадії Ліги Європи кияни в номінально домашньому матчі поступились АЕКу з Ларнаки, а на виїзді розписали результативну нічию (3:3).

FAVBET фаворитом матчу вважає «Динамо». На перемогу киян дають 1,81, тоді як успіх кіпріотів оцінюють у 4,75. Ціна нічиєї – 3,60. Фахівці не чекають великої кількості голів: стандартний «тотал 2,5 більше» становить 2,07, тоді як «тотал менше 2,5» – 1,80.

Найбільше голів у «Динамо» чекають від Владислава Ваната (1,90) і Андрія Ярмоленка (2,20). У «Пафоса» можуть відзначитись Андерсон Сілва (3,00) і Жажа Бріто (3,50).

Де дивитися матч між «Динамо» та «Пафосом»

Поєдинок «Динамо» – «Пафос» у прямому ефірі покаже телеканал «2+2».

До слова, якщо команда Олександра Шовковського пройде «Пафос», то у вирішальному раунді за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів зіграє проти переможця пари «Лех» Познань (Польща) / «Црвена Звезда» (Сербія). Якщо ж «Динамо» не зможе пройти кіпріотів, то опуститься в Лігу Європи, де його суперником буде переможець пари «Хамрун Спартанс» (Мальта) / «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль).