Підопічні Олександра Шовковського продовжують підготовку до другої частини сезону

У понеділок, 10 лютого, київське «Динамо» на навчально-тренувальних зборах в Туреччині зіграє свій черговий контрольний поєдинок. Суперником «біло-синіх» стане данський «Есб'єрг» з однойменного міста. Зустріч відбудеться о 16:00 за київським часом.

Золоті роки клубу припали на першу половину 1960-х, коли «Есб'єрг» виграв чотири чемпіонства (в 1961-му, 1962-му, 1963-му та 1965-му), а також став володарем Кубка Данії (у 1964-му). У 1976-му команда виграла другий в історії Кубок країни, а в 1979-му вп’яте взяла золото чемпіонату. У 2013-му команда здобула останній наразі трофей, поповнивши колекцію третім Кубком.

За підсумками першої частини сезону «Есб'єрг» посідає у турнірній таблиці чемпіонату Данії третю сходинку. Протягом зимової підготовки команда встигла провести два спаринги – спочатку розгромила представника другого данського дивізіону «Міддельфарт» (3:0), а згодом обіграла німецький «Гамбург» (2:1).

«Динамо» та «Есб'єрг» раніше лише одного разу перетиналися між собою. Сталося це в лютому 2009 року, під час зимового етапу підготовки, і тоді команди розійшлися миром (0:0).

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Динамо». На перемогу киян дають 1,80, тоді як успіх «Есб'єрга» оцінюють у 3,65. Нічия котирується у 3,90. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,48, тоді як тотал менше 2,5 – 2,45.

Де дивитися товариський матч між «Динамо» та «Есб'єргом»

У прямій трансляції гру покаже клубний YouTube-канал «Динамо». А за 30 хвилин до стартового свистка розпочнеться передматчева студія.