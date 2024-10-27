Донеччани спробують скоротити відставання від свого головного конкурента

У неділю, 27 жовтня, в 11-му турі УПЛ відбудеться битва матч між грандами українського футболу – «Динамо» та «Шахтарем». Гра на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського розпочнеться о 18:00. Головним арбітром зустрічі буде 35-річний Микола Балакін, а за VAR відповідатиме Денис Шурман.

«Динамо» у поточному сезоні ще не програвало у чемпіонаті України, підійшовши до дуелі з «гірниками» у статусі лідера. «Шахтар» натомість провалив старт сезону і йде у турнірній таблиці УПЛ четвертим, відстаючи від киян на 6 очок.

На тижні обидві команди зіграли у єврокубках: підопічні Маріно Пушіча в межах Ліги чемпіонів у Лондоні поступились місцевому «Арсеналу» (0:1), а команда Олександра Шовковського у Лізі Європи з таким самим рахунком програла у Римі італійській «Ромі».

Загалом «Динамо» та «Шахтар» провели між собою 196 офіційних матчів, в яких 85 перемог святкували кияни, 64 рази – донеччани, а ще 47 разів команди не змогли виявити сильнішого. Минулого сезону в дуелях з «Динамо» двічі тріумфував «Шахтар», здобувши перемоги з однаковим рахунком 1:0.

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Динамо». На їхню перемогу дають 2,41, тоді як успіх «Шахтаря» оцінюють у 3,15. Нічия котирується у 3,20. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,42, тоді як тотал менше 2,5 – 1,56.

Найбільше шансів забити у «Динамо» мають Владислав Ваната (2,50) та Едуардо Герреро (3,00). У «Шахтаря» перспективи відзначитись приписують Данилові Сікану (3,00) та Георгію Судакову (3,20). Серед екзотичних варіантів – хет-трики Віталія Буяльського, Олександра Зубкова та Лассіни Траоре (всі – по 40,00) та Миколи Шапаренка (55,00).

Де дивитися матч 11-го туру УПЛ між «Динамо» та «Шахтарем»

Подивитись найочікуваніше протистояння грандів українського футболу можна на каналі УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів і на багатьох ОТТ-платформах (наприклад, Київстар ТВ). Також гру у прямому ефірі покаже загальнонаціональний канал «2+2», доступний у цифровому ефірному телебаченні T2 і медіасервісі MEGOGO.