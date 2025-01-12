Кияни спробують реабілітуватися за прикру поразку від німецького Магдебурга

У неділю, 12-го січня, київське «Динамо» проведе другий контрольний матч у рамках навчально-тренувального збору в Туреччині. Суперником «біло-синіх» буде представник чемпіонату Румунії – «Стяуа». Початок гри заплановано на 16:00 за київським часом.

У першому контрольному матчі «Динамо» несподівано поступилось німецькому «Магдебургу» з рахунком 1:3 (кияни не забили два пенальті). Натомість «Стяуа» у своєму спарингу здолала «Гамбург» (2:1). Зазначимо, що після дуелі з «Динамо» у румунської команди контрольних матчів більше не заплановано. Наступний поєдинок у румунській Суперлізі команда проведе 17-го січня – цього дня вона вдома прийматиме «Германштадт».

До слова, «Стяуа» – найуспішніший клуб за всю історію румунського футболу. Команда 27 разів ставала чемпіоном країни, завоювала 24 Кубки країни та 7 Суперкубків Румунії. Також здобувала Кубок УЄФА (1985/86) та Суперкубок УЄФА (1986).

За підсумками першої частини поточного сезону «Стяуа» у турнірній таблиці Суперліги Румунії посідає другу сходинку, поступаючись лідеру – «Універсітаті» – за додатковими показниками. В Лізі Європи команда йде десятою, маючи у своєму доробку 11 очок. Попереду у команди Еліса Хараламбуса завершальні матчі проти азербайджанського «Карабаха» (23 січня) та англійського «Манчестер Юнайтед» (30 січня).

У своїй історії команди зустрічались 10 разів: тричі перемоги святкувало «Динамо», тричі тріумфував «Стяуа», ще у чотирьох матчах було зафіксовано нічию. Востаннє українська та румунська команди грали 23 січня 2019 року в іспанській Марбельї – тоді команди розійшлись миром 1:1 (за «Динамо» відзначився Сідклей).

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Стяуа». На перемогу румунів дають 2,12, тоді як успіх українців оцінюють у 3,00. Нічия котирується у 3,85. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,83, тоді як тотал менше 2,5 – 1,93.

Де дивитися товариський матч між «Динамо» та «Стяуа»

У прямій трансляції гру покаже клубний YouTube-канал «Динамо». А за 30 хвилин до стартового свистка розпочнеться передматчева студія.