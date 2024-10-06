Київська команда намагатиметься закріпитися на вершині УПЛ

У неділю, 6 жовтня, «Динамо» в межах 9-го туру чемпіонату України зіграє з криворізьким «Кривбасом». Гра відбудеться у Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського і розпочнеться о 18:00. Головним арбітром зустрічі буде Микола Балакін (Київська область), а за VAR відповідатиме Андрій Коваленко (Полтава).

«Динамо» поки не програвало на внутрішній першості, чого не скажеш про єврокубки. Після вильоту з Ліги чемпіонів, команда Олександра Шовковського вже двічі зазнала фіаско у Лізі Європи: у першому матчі пропустила три сухих голи від італійського «Лаціо», а в другому – два від німецького «Хоффенхайма». Після поразки аутсайдеру Бундесліги киян не критикував тільки ледачий, тож у дуелі з криворіжцями «біло-синім» є що доводити.

Не пастиме задніх у матчі з «Динамо» і «Кривбас». Підопічні Юрія Вернидуба змазано розпочали сезон, не витримавши боротьби на два фронти. Швидкий виліт з єврокубків не додав команді стабільності й після 8-ми турів криворіжці йдуть у турнірній таблиці УПЛ лише восьмим.

Цікаво, що «Динамо» може пропустити свій 650-й гол в рамках чемпіонатів України, а у випадку перемоги ця звитяга буде 30-ю для Олександра Шовковського в УПЛ. Ювілейний 110-й гол в УПЛ може забити Андрій Ярмоленко.

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Динамо». На перемогу донеччан дають 1,40, тоді як успіх криворіжців оцінюють у божевільні 10,00. Нічия котирується у 5,20. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,79, тоді як тотал менше 2,5 – 2,25.

Найбільше шансів забити у «Динамо» мають Владислав Ванат (1,75) та Едуардо Герреро (2,50). У «Кривбаса» роблять ставку на Даніеля Сосу (4,50).

Де дивитися матч 9-го туру УПЛ між «Динамо» та «Кривбасом»

Поєдинок онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.