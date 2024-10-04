Владислав Лупашко не зумів здолати свою колишню команду

У п’ятницю, 4 жовтня, «Карпати» в межах 9-го туру чемпіонату України на своєму стадіоні приймали «Інгулець». Попри два голи і пенальті підопічні Владислава Лупашка так і не змогли перемогти, обмежившись нічиєю.

УПЛ, 9-й тур

«Карпати» – «Інгулець» – 0:0

Нереалізований пенальті: Невеш, 83 (Карпати)

Вже на 7-й хвилині «Інгулець» ледь не вийшов вперед: Бабогло дозволив Сітало проштовхнути м'яч у ворота з двох метрів – на щастя Кемкін встиг підстрахувати. Згодом Волохатий віддавав п’ятою під удар П'ятову, але той не зміг як слід замкнути.

Перший по-справжньому небезпечний удар «Карпати» завдали лише на 18-й хвилині: Очеретько бив з гострого кута, однак голкіпер перевів на кутовий. В середині тайму львів’яни після стрімкої контратаки вийшли вперед, але VAR зафіксував офсайд у Невеша. За трохи бразилець стріляв з лінії штрафного – Паламарчук у падінні перевів на кутовий. На останніх хвилинах після навісу з лівого флангу Малиш виграв боротьбу у Мірошниченка та ударом головою влучив у стійку.

Одразу по перерві Навін класно пробивав ударом через себе – Кемкін зреагував. Свій удар у стійку мали й «Карпати», коли Чачуа головою замикав закидання від Очеретька. За трохи львів’яни забили вдруге, однак цього разу положення поза грою зафіксували у Чачуа.

За 10 хвилин до завершення матчу Шершень завалив Чачуа у власному штрафному й арбітр призначив пенальті. Невеш з позначки не зумів переграти Паламарчука. Вже у доданий час Брунінью міг приносити господарям перемогу, але м’яч після його удару рукою зупинив Паламарчук.

Як наслідок, «Карпати» набрали 9 очок і посідають 10 сходинку турнірної таблиці, «Інгулець» з 5-ма пунктами останній.