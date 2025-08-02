Кияни спробують продовжити серію перемог після тріумфу в Лізі чемпіонів

У суботу, 2 серпня, «Динамо» у першому турі УПЛ сезону 2025/26 на виїзді зіграє з «Вересом». Поєдинок відбудеться у Рівному на стадіоні «Авангард» і розпочнеться о 15:30. Головним арбітром матчу буде Олексій Деревінський (Хмельницький), а за VAR відповідатиме Віталій Романов (Дніпро).

Футболісти «Вереса» готувалися до нового сезону в Україні, чергуючи тренувальну роботу з контрольними матчами. Загалом підопічні Олега Шандрука провели дев'ять спарингів – розгромили тернопільську «Ниву» (3:0), здолали ковалівський «Колос» (3:2) та другу команду ковалівців (2:1), обіграли «Кудрівку» (1:0), впевнено розібралися з хмельницьким «Поділлям» (4:1), обмінялися перемогами зі столичною «Оболонню» (1:0 та 0:3) та львівським «Рухом» (0:2 та 2:1).

«Верес» був доволі активним на трансферному ринку і підписав одразу вісім новачків. Новобранцями команди стали правий захисник грек Константінос Стамуліс (попередній клуб – «Анортосіс» Кіпр), атакувальний півзахисник Віталій Бойко (ЛНЗ), воротар Валентин Горох («Колос»), нападник Денис Ндукве («Ворскла», оренда), вінгер Ігнат Пушкуца («Металіст 1925»), вінгер Сергій Стень («Металіст 1925»), гамбійський форвард Аладжі Уоллі («Хоукс» Гамбія) та центральний захисник словенець Кай Ціпот («Мура» Словенія). Також повернувся з оренди в польському ЛКС Лодзь чорногорський форвард Марко Мрвальєвіч.

Залишили рівненський клуб воротар Богдан Когут, форварди Микола Гайдучик («Полісся») та Венделл («Полісся», завершення оренди), нападник Руслан Степанюк, півзахисник Віталій Дахновський («Буковина»), фланговий захисник Євгеній Шевченко, фланговий захисник Василь Гакман, центральний захисник Назар Балаба (ЮКСА, оренда), молоді півзахисники Роман Ковалюк («Фенікс») та півзахисник Орест Лепський.

Своєю чергою «Динамо» до нового сезону готувалися в Австрії, де проводили навчально-тренувальний збір та контрольні матчі. Офіційну ж частину сезону підопічні Олександра Шовковського розпочали у кваліфікації Ліги чемпіонів. «Біло-сині» двічі впевнено обіграли чемпіона Мальти – «Хамрун Спартанс» – із загальним рахунком 6:0.

У літнє міжсезоння «Динамо» залишив фланговий захисник Валерій Лучкевич, в оренду пішли універсал Навін Малиш, центральний півзахисник Роман Саленко (обидва – «Зоря»), центральний захисник Максим Дячук («Лехія» Польща), грузинський центральний півзахисник Александре Пейкрішвілі («Динамо» Тбілісі). Новачків кияни не підписували, обмежившись поверненням з оренди центрального півзахисника Олександра Яцика та нападника Владислава Супряги (обидва – «Зоря»).

FAVBET фаворитом матчу вважає «Динамо». На перемогу киян дають 1,37, тоді як успіх рівнян оцінюють у 9,60. Нічия котирується в 4,85. Фахівці не чекають великої кількості голів: стандартний «тотал 2,5 більше» становить 1,97, тоді як «тотал менше 2,5» – 1,88.

Найбільше м’ячів у «Динамо» чекають від Владислава Ваната (1,70), Андрія Ярмоленка (2,50) та Владислава Супряги (3,00). У «Вересі» ж роблять ставку на Дениса Ндукве (4,00).

Де дивитися матч 1-го туру УПЛ між «Вересом» та «Динамо»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.