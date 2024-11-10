Кияни спробують реабілітуватися за ганебну поразку в Лізі Європи

У неділю, 10 листопада, київське «Динамо» в межах 13-го туру чемпіонату України прийматиме житомирське «Полісся». Матч відбудеться у Києві на стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського і розпочнеться о 18:00. Головним арбітром зустрічі буде Віталій Романов (Дніпро), а за VAR відповідатиме Олексій Деревінський (Хмельницький).

На тижні «Динамо» з тріском програло угорському «Ференцварошу» у Лізі Європи (0:3) й майже весь поєдинок провело у меншості (через вилучення Владислава Дубінчака). Саме тому кияни дуже прагнутимуть реабілітуватися перед своїми вболівальниками за принизливе фіаско. Ще одним стимулом для киян стала перемога «Олександрії» над «Карпатами» (3:0) – команда Руслана Ротаня наразі є одноосібним лідером УПЛ, відірвавшись від «біло-синіх» на три очки.

Своєю чергою «Полісся» після 12-ти турів йде у турнірній таблиці на четвертій сходинці. Підопічні Імада Ашура минулого тижня зазнали своєї першої поразки в чемпіонаті, мінімально програвши у скандальному матчі «Олександрії» (арбітр припустився помилки й не призначив у ворота суперника пенальті у доданий час).

Обидві команди тричі перетиналися у своїй історії: дві перемоги здобуло «Динамо», одну – «Полісся» (різниця забитих і пропущених голів 9:3 на користь киян).

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Динамо». На їхню перемогу дають 1,57, тоді як успіх «Полісся» оцінюють у 7,30. Нічия котирується у 4,30. Фахівці не чекають надрезультативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,06, тоді як тотал менше 2,5 – 1,93.

Найбільше шансів забити у «Динамо» мають Владислав Ваната (1,90) та Едуардо Герреро (2,50). У «Полісся» перспективи відзначитись приписують Олександру Назаренку та Олексію Гуцуляку (обидва по 2,50). Серед найекзотичних варіантів – хет-трик Андрія Ярмоленка (30,00).

Де дивитися матч 13-го туру УПЛ між «Динамо» та «Поліссям»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV. Також гру в прямому ефірі покаже офіційний YouTube-канал Динамо.