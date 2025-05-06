Негайно після негоди необхідно прибрати з грядок весь град

Град – одне з найнебезпечніших природних явищ для городини. Усього за кілька хвилин він може знищити результати кількох місяців праці. Проте навіть після такого удару природи не варто втрачати надію. Якщо діяти швидко та грамотно, багато рослин ще можна врятувати та дати їм шанс на відновлення. Що робити у такому випадку, пише ТСН.

Прибираємо град

Негайно після негоди необхідно прибрати з грядок весь град. Лід може переохолодити ґрунт і рослини, що негативно впливає на їх здоров'я.

Очищаємо рослини

Видаліть всі пошкоджені частини рослин, оскільки вони не принесуть користі. Особливо це стосується м'якого, зів'ялого листя, яке слід обережно зрізати.

Підгортаємо рослини

Підгорніть рослини добре розпушеним ґрунтом, щоб захистити кореневу систему, особливо в місцях, де вона оголилася.

Відновлюємо пошкоджені рослини

Якщо розсада або молоді рослини сильно нахилені до землі, обережно підніміть їх, очистіть від бруду і, при необхідності, підв'яжіть до опори.

Вкорінення верхівок

У випадку зламу верхівки у огірків чи помідорів, якщо частина стебла збереглася, рослини можуть випустити бічні пагони. Збиті верхівки можна поставити у воду з додаванням біостимулятора для утворення коренів.

Догляд за цибулею та часником

На грядках з часником та цибулею видаліть пошкоджені частини. Це може вплинути на урожай, але рослини відновляться з часом.

Підв'язуємо повалені рослини

Повалені рослини підв'яжіть до дерев'яних кілочків, злегка підгорнувши землю, щоб стимулювати відновлення коріння та росту зеленої маси.

Розпушуємо ґрунт

Акуратно розпушіть ґрунт навколо рослин, щоб забезпечити доступ кисню до коренів і запобігти їх задиханню.

Підживлюємо рослини

Через 2-3 дні після негоди внесіть позакореневе підживлення азотовмісними добривами або органічними настоями, такими як курячий послід або настій з кропиви.

Захищаємо від шкідників та хвороб

Обприскати рослини фунгіцидами або народними засобами, наприклад, розчином молока з йодом, щоб запобігти розвитку хвороб, таких як фітофтора.

Захищаємо від сонця та вітру

Прикрийте найбільш пошкоджені рослини від палючого сонця та сильного вітру, щоб зменшити стрес і сприяти їх відновленню.