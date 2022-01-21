Збирають кошти на порятунок 5-місячної Соломійки Вітів із Львівщини. У дівчинки вроджена вада – відсутні жовчні протоки. Через те, що недугу виявили не відразу, у дитини розвинувся цироз печінки і вона потребує трансплантації. Тож усіх небайдужих просять допомогти зі збором коштів. На операцію необхідно зібрати 150 тис. євро.

Маленька Соломійка Вітів з'явилася на світ у пологовому будинку в Сокалі на Львівщині. Це перша та дуже бажана дитина Христини та Руслана.

«Взагалі вагітність проходила дуже добре. В мене не було ні токсикозу взагалі, нічого. Коли народилася донечка, то була тільки що з маленькою вагою і з жовтяницею. Але, коли нас вже виписували з пологового будинку, то сказали, що то жовтяниця фізіологічна і вона пройде», – розповідає Христина Вітів, мама дівчинки.

Та жовтяниця не минала, дитина багато плакала, а животик був здутий.

«Коли ми міняли підгузник, то звертали увагу на животик, що він якийсь збільшений та твердий. Через це і була тривога з того часу. Бо бачили, що животик не такий, як у інших діток. Бо в друзів є малі діти, то ми могли порівняти», – додає Руслан Вітів, тато Соломійки.

Лікарі ж заспокоювали, що все мине. Батьки до них зверталися неодноразово.

«Я не раз до лікарки дзвонила, запитувала, чому так дитина не спить, неспокійна є. А лікарка відповідала, що різні діти бувають. Ну, ми лікарям довіряли, адже це перша наша дитина, ми не розуміли. Не раз навіть було таке, що Соломійка їла і все назад вертала. Я дзвонила також лікарці, казала їй про це. Мене заспокоїли, що це нічого, дитина просто не контролює, ще маленька, могла переїсти», – зазначає Христина Вітів.

Тож лікарка занепокоїлась аж коли дитині минуло три місяці. Тоді й відправили Соломійку на діагностику до Львова. Там і почули страшний діагноз.

«Зробили дитині лапароскопію і біопсію, тоді їй поставили діагноз, що в неї немає жовчних проток і що в неї вже розвивається цироз печінки. Нам пояснили, що якби ми звернулися швидше, то можна би було зробити операцію-корекцію. Але оскільки в дитини вже за цей час розвинувся цироз, то така корекція неможлива», – додала мама дівчинки.

«Я взагалі шокований був. Бо спершу, коли дружина лежала в лікарні, коли ще не знали який діагноз, то думали, що прокапають та й відпустять додому, все буде добре. А тут я саме був на роботі, почув про діагноз, то не знав, що взагалі робити», – каже батько.

Тож тепер маленька Соломійка потребує пересадки печінки від неродинного донора. В Україні таку трансплантацію роблять лише дітям вагою від 10 кг. Дівчинка ж важить лише 5800 і дуже погано поправляється.

«Звичайно, як батьки, ми хочемо якнайкраще, якнайшвидше це зробити. Бо дивлячись зараз на дитину, як вона мучиться... Такі дні бувають, що просто не знаєш, що з нею робиться, дуже плаче, тіло все викручується, навіть на руках не можу її втримати», – розповідає Христина Вітів.

Тож батьки знайшли клініку у Бельгії, де дитину готові прооперувати. Втім приймуть їх лише після повної передоплати лікування. Ціна дитячого життя – 150 тисяч євро.

«Дуже страшно, боїмося за дитину, звичайно. Так як в нас такої суми нема, дуже страшно, що ми не маємо таких грошей, мусимо в людей просити небайдужих, щоби нам допомагали. Самим нам не впоратись. Ми тримаємся і віримо в те, що з небайдужими людьми зможемо зібрати ту суму і зробити для дитини все, щоб вона вижила», – додає мама Соломійки.

Тож усіх небайдужих просять допомогти зібрати необхідну суму. Важлива будь-яка пожертва.

Реквізити для допомоги Соломійці:

Приватбанк: 5168 7451 1543 7367

Вітів Христина (мама)

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