Для військових і їхніх родин влаштували сплав на байдарках біля Львова
Новини Львова від ZAXID.NET за 31 жовтня
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У четвер, 31 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Потрощило бензопилою. 19-річному хлопцеві лікарі ювелірно зібрали кисть.
- Більше транспорту. У Львові в поминальні дні вже традиційно збільшать кількість міського транспорту до кладовищ.
- «Терапія мандрами». Для військовослужбовців та членів їхніх сімей влаштували сплав на байдарках.
- Фермерський ярмарок на площі Ринок. 2 листопада торгівлю у центрі міста влаштують у цьому році востаннє.
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