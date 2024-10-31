У четвер, 31 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Потрощило бензопилою. 19-річному хлопцеві лікарі ювелірно зібрали кисть. Більше транспорту. У Львові в поминальні дні вже традиційно збільшать кількість міського транспорту до кладовищ. «Терапія мандрами». Для військовослужбовців та членів їхніх сімей влаштували сплав на байдарках. Фермерський ярмарок на площі Ринок. 2 листопада торгівлю у центрі міста влаштують у цьому році востаннє.

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