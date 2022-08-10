Працівники моргу та судмедексперти і криміналісти проводить огляд та реєстрацію тіл

До Києва привезли тіла 16 полеглих захисників Маріуполя. Про це у середу, 10 серпня, повідомили в патронатній службі «Янголи Азову».

«Патронатна служба разом з поліцією Києва, працівниками моргу та судмедекспертами і криміналістами проводить огляд та реєстрацію тіл», – зазначено у повідомленні.

Фото патронатної служби «Азову»

Зазначається, що слідчі Шевченківського відділу Національної поліції разом із атронатною службою оперативно інформуватимуть сім'ї загиблих у разі виявлених співпадінь ДНК.

Нагадаємо, Україні вдалося повернути понад півтисячі тіл українських військових, які були в списках безвісти зниклих. 9 серпня забрали тіла ще 17 загиблих захисників. Раніше на території Запорізької області відбулася передача 30 загиблих українських військових, а також вдалося повернути тіла 64 загиблих захисників «Азовсталі». Тіла ще 25 українських військових повернули Україні у кінці липня.