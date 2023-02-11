ПВК «Вагнера» підозрюють у численних воєнних злочинах як в Україні, так і в інших країнах

Приватна військова компанія (ПВК) «Вагнера» завербувала для участі у війні проти України близько 1200 ув’язнених, які відбували покарання на території окупованого Росією Криму. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у вечірньому зведенні.

«З метою компенсувати масштабні військові втрати, з початку лютого цього року, Росія використала близько 1200 осіб з російської приватної військової компанії «Вагнер», які були завербовані у в’язницях з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що російські війська, не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Здійснює посилення свого угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях наших підрозділів», – йдеться у повідомленні.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація лишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

«Ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних з Україною районах, тривають заходи бойової підготовки. Противник не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, цієї доби обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Порохонь, Студенок, Старикове, Волфине Сумської області та Вовчанськ, Фиголівка і Дворічна Харківської області. Також окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Вовчанська.

Додамо, що приватна військова компанія Вагнера – незаконне збройне формування, створене у 2013 році у РФ для участі у збройних конфліктах без залучення регулярних військ російської армії.

З 2014 року бере участь у бойових діях на сході України на боці Росії. Бійці Вагнера також брали участь у війні в Сирії, Судані, Лівії та ЦАР. Учасники ПВК підозрюються у численних воєнних злочинах. 26 січня Міністерство фінансів США визнало ПВК «Вагнера» транснаціональною злочинною організацією. Верховна Рада визнала ПВК «Вагнера» міжнародною злочинною організацією.