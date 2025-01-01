Також безкоштовно чи невеликою доплатою можна буде отримати антибіотик для дітей

В Міністерстві охорони здоров’я до програми «Доступні ліки» додали понад 50 препаратів, які можна буде отримати безкоштовно, або з невеликою доплатою. Купити медикаменти можна з 1 січня. Окрім того, до переліку додали також деякі препарати для дітей, зокрема антибіотик першої лінії.

З 1 січня 2025 року набирає чинності наказ МОЗ, згідно з яким затверджено перелік лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, повідомили в Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в середу, 1 січня.

«До переліку включено 52 нових препарати, зокрема 23 позиції комбінованих лікарських засобів, а 21 препарат із загального переліку є безкоштовним. Це лікарські засоби для лікування болю, надання паліативної допомоги, лікування хвороб ендокринної системи, метаболічних, аутоімунних та запальних захворювань, глаукоми, мігрені, захворювань у дітей, а також комбіновані лікарські засоби для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань», – йдеться в повідомленні.

Нові медпрепарати, які потрапили до переліку – це Метоклопрамід, Лоперамід, Пропранолол, Каберголін, Преднізолон, Пеніциламін, Алопуринол, Суматриптан, Піридостигмін, Метронідазол, Ацетазоламід, Лізиноприл з Гідрохлортіазидом, Телмісартан з Гідрохлортіазидом та Телмісартан з Амлодипіном. Ці ліки є різних виробників, в чого також залежить, чи споживачі зможуть отримати їх безкоштовно, чи з невеликою доплатою.

Додамо, що на Програму медгарантій у 2025 році уряд передбачив ₴175,5 мільярда. Також з 1 січня через програму "Доступні ліки" можна буде отримати безкоштовно чи з невеликою доплатою низку препаратів для дітей, зокрема, антибіотик першої лінії.