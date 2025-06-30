Організатора злочинної групи передали українським правоохоронцям на пункті пропуску «Орлівка» 25 червня 2025 року

З Румунії екстрадували 27-річного чоловіка, який організував в Україні злочинну групу паліїв. Зловмисники на замовлення знищували житло українців. Про це в понеділок, 30 червня, повідомили пресслужби Офісу генерального прокурора та Національної поліції.

За даними слідства, 27-річний чоловік виїхав з України на початку повномасштабного вторгнення. Він сформував злочинну групу з десяти людей, яких залучив через телеграм-канали.



За суму від 500 до 3 000 доларів зловмисники підпалювали майно громадян у різних регіонах країни. Палії ретельно готувалися до кожного злочину: проводили розвідку, виготовляли «коктейлі Молотова» та звітували перед замовниками відеодоказами виконаної роботи. За цей час вони встигли знищити чотири приватні будинки та п’ять квартир.

Правоохоронці ще в січні 2024 року затримали десятьох виконавців, а у квітні 2025 року затримали й самого організатора – 27-річного безробітного, який переховувався у Румунії.

25 червня його передали українським правоохоронцям на пункті пропуску «Орлівка» в Одеській області. Наразі він перебуває під вартою.

І виконавцям, і організатору оголосили підозру в умисному знищенні чи пошкодженні майна у складі організованої злочинної групи (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України). За скоєне їм загрожує до десяти років ув’язнення.

Як писав ZAXID.NET, з Німеччини екстрадували 41-річного мешканця Хмельниччини, якого підозрюють у виготовленні вибухівки для вчинення вбивства. Спільницю, з якою підозрюваний виготовляв вибухівку, досі розшукують.