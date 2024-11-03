Кажани безпечні для людей і тварин, а в холодну пору часом потребують допомоги

Коли температура на вулиці вночі опускається до нуля і нижче, кажани шукають місце, де зможуть впасти у сплячку. У містах вони можуть залітати в квартири. Український центр реабілітації рукокрилих розповідає, як влаштувати кажана на зиму у себе вдома.

Чому кажани сплять взимку

Якщо висловитися точніше, то кажани не засинають на зиму, а переходять в режим гібернації. У ньому вони витрачають мінімум енергії і можуть дожити до весни без їжі. Справа в тому, що кажани харчуються комахами, а взимку вони не водяться.

Кажани шукають місця для зимівлі, коли температура повітря вночі опускається до нуля градусів і нижче. Їм потрібне прохолодне, темне і вологе місце зі сталою температурою від 2 до 8 градусів тепла.

Якщо кажан обрав вас

Якщо кажан залетів до вас в квартиру чи будинок, коли на вулиці вже похолодало, не варто його відпускати – він витратить сили на перельоти, але йому, найбільш імовірно, забракне часу на пошук нового сховку і він загине.

Пам’ятайте, що всі види українських кажанів занесені в Червону книгу України, тож спробуйте врятувати тварину. Розповіді про те, що кажани агресивні, нападають на людей і тварин, п’ють кров тощо є вигадками і абсолютно неправдиві.

Як упіймати кажана і не травмувати його при цьому, читайте в матеріалі ZAXID.NET «Що робити, якщо у вікно залетів кажан: проста інструкція від зоологів».

Коли кажана треба нагодувати

Щоб вдало перезимувати, кажану потрібен запас підшкірного жиру і вологи. Якщо тварина має коротку шерсть, визначити ступінь її вгодованості можна візуально: животик має бути округлим, а на холці, між лопатками і на животі не повинно бути западин.

Та більшість кажанів в Україні мають довгу шерсть, тож не завжди можна визначити на око, чи має тварина достатньо жирового запасу. Кажана треба зважити. Вага, за якої кажан потребує підгодовування перед зимівлею, така для різних видів:

Руда вечірниця – 30 грамів;

Пізній кажан – 27 грамів;

Середземноморський нетопир – 8 грамів;

Двоколірний лилик – 14 грамів;

Вухань – 12 грамів.

Вухані - зовсім невеличкі кажанчики (фото УЦРР)

Якщо ви не можете самостійно визначити вид кажана, подивіться це відео або вишліть фото тварини Центру реабілітації рукокрилих, контакти якого будуть нижче.

Як годувати кажана

Будь-які маніпуляції з кажаном потрібно проводити в щільних рукавичках. Також потрібно ізолювати від кажана інших домашніх тварин.

Годувати кажана потрібно один раз в день – ввечері – упродовж 7-10 днів, але не більше двох тижнів. Давайте тварині стільки корму, скільки вона може з’їсти.

Як правило, за одне годування кажан з’їдає одну третину від власної ваги – 3-10 грамів (приблизно 10-60 личинок борошняного хрущака, 3-12 личинок зофобаса). Комах для кажана можна купити в зоомагазині.

Вечірниця руда вечеряє (фото УЦРР)

Перед годуванням потримайте кажана за кімнатної температури 15-25 хвилин, щоб він прокинувся і був гарячим на дотик. Це необхідно для того, щоб тварина змогла перетравити з’їдене. Кажан може трястися (це часте дихання), намагатися втекти і пищати.

Можна тримати тваринку в руці або прикрити її згори рукою, не притискаючи до поверхні. Комах слід давати з пінцета.

Під час першого годування краще розрізати комах навпіл і давати соковитою частиною вперед. Врахуйте, що в природі рукокрилі харчуються на льоту, тому можуть не відразу зрозуміти, що ви даєте їм їжу. Тут необхідні терпіння і спритність. Іноді потрібно провести по голові кажана вказівним пальцем, щоб він відкрив рота і закласти комаху прямо туди.

Вечеря вуханя (фото УЦРР)

Після годування необхідно запропонувати тварині воду. Для цього налийте воду в пластикову кришку і поставте в коробку, де тримаєте кажана. Це може бути картонна коробка від взуття з парою вентиляційних отворів, шматком цупкої тканини, за яку тварина може вчепитися, і кришкою, щоб кажан не вибрався. Також напоїти кажана можна зі шприця без голки.

Поїти кажана зі шприця без голки - зручно

Можна спробувати напоїти кажанів і з ложки (фото УЦРР)

Як вкласти кажана у зимову сплячку

Коли кажан набрав потрібну для виживання вагу, через добу після останнього годування його треба помістити в прохолодне місце (+15 ºС), і тільки через ще одну добу відправляти на зимівлю.

Оптимальна температура для сплячки рукокрилих – це +2-+8 ºС. У квартирних умовах можна помістити кажана на балкон або, що краще, в холодильник. Важливі для успішної зимівлі фактори – це стабільна температура і висока вологість (понад 50%). На балконі температура часто коливається, тому холодильник (відсік для овочів) найкраще підійде для рукокрилих. Кажани не мають неприємного запаху і не будуть цікавитися вашими продуктами.

Важливо. Якщо у вас холодильник з системою «no frost», то для підтримки вологості, необхідної кажану, можна поставити миску з водою поруч з коробкою, в якій він спить. Часті відкривання холодильника, світло і шум не впливатимуть на його сон.

Також кажана можна помістити в полотняний мішечок із зав’язками або в шкарпетку, яку теж потрібно зав’язати.

Якщо у вас є льох або гараж з відповідними температурними умовами, то це теж хороший варіант для зимівлі кажанів. Підвали та горища житлових будинків не підходять для зимівлі кажанів, тому що там висока температура і можуть бути інші тварини.

Розмістіть поруч з твариною термометр для відстежування змін температури і подбайте про те, щоб до тварини не дісталися щури та миші.

Не слід перевіряти надто часто, як спить кажан, бо кожне пробудження – це втрата енергії. Приблизно раз на 3-4 тижні кажана слід дістати з холодильника (або іншого місця зимівлі), напоїти, зважити і відправити назад, якщо вага ще в межах норми. Якщо вага істотно знизилася, починайте новий цикл годування (7-10 днів), а потім – знову на зимівлю. Зазвичай достатньо двох таких циклів годування за зиму.

Якщо кажан, знайдений взимку, дожив до весни, то з настанням перших стабільно теплих ночей (при температурі повітря вище нуля) його можна випускати на волю. Зазвичай це кінець березня – початок квітня.

Куди звертатися за допомогою

Якщо ви потребуєте консультації щодо кажана, зверніться в Український центр реабілітації рукокрилих:

Електронна пошта – bats.ukraine@gmail.com;

Telegram/Viber – +380663059895;

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Під час звернення вказуйте місто, в якому ви перебуваєте, – можливо, там є фахівці, які можуть допомогти вам на місці.

У Львові також можна звернутися по допомогу в Домівку врятованих тварин, у Києві – до Kyiv Animal Rescue Group. А в Закарпатській області нещодавно теж запрацював центр реабілітації кажанів.