Деякі органічні відходи можна використовувати для свого городу, щоб підвищити врожайність та захистити ваші рослини від шкідників. І картопляні шкірки можуть стати відмінним добривом для смородини, малини, огірків, гарбузів та інших рослин. УНІАН розповідає, чим корисне картоплиння та які культури ним можна підживлювати.

Чим корисні картопляні шкірки?

Вони багаті поживними речовинами – фосфором, калієм, фтором, магнієм та іншими мікроелементами, які допоможуть отримати прекрасний врожай. Важливим бонусом такого добрива є те, що його можна отримати у себе вдома, просто готуючи страви з картоплі.

Потрапивши в ґрунт, ці харчові відходи дуже швидко перегнивають, і тому їхній вплин на ґрунт можна виявити вже за кілька тижнів.

Якщо хочете зберегти лушпиння до настання тепла, його можна висушити в духовці при 100°C або на гарячих батареях. Висушене добриво потрібно перекласти в полотняний мішок та зберігати до використання.

Які культури можна підживити картопляним лушпинням?

Хоча ці відходи підходять багатьом рослинам, для деяких вони особливо корисні. Найкраще на підживлення картопляним лушпинням реагують огірки, гарбуз, кабачки, диня та капуста. Шкірки можна додавати навіть під час садіння цих культур у лунки.

Садівники також використовують це добриво для малини, смородини та інших. Це підживлення підходить кущам майже з моменту висадки – допомагає зміцніти та робить стійкішими до шкідників та хвороб.

Однак картопляним лушпинням не можна підгодовувати перець, томати та баклажани. У них спільні хвороби з картоплею, а тому таке добриво тільки нашкодить.