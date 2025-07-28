Після завершення плодоношення аґрус не йде на спочинок, навпаки, кущ ще повний сил

Якщо вчасно підстригати аґрус, це стане для рослини поштовхом до зростання, оновлення й щедрого плодоношення в майбутньому. Досвідчені садівники переконані: якщо після збору врожаю пустити все на самоплив, кущ швидко загусне, а наступного літа ягід може й не бути. Як і коли правильно підрізати аґрус, пишуть «Добрі новини».

Чому обрізка важлива саме зараз

Після завершення плодоношення аґрус не йде на спочинок, навпаки, кущ ще повний сил. Саме в другій половині липня, на початку серпня, настає найкращий час для обрізки. Молоді пагони ще ростуть, а зрізи швидко загоюються. Використовуйте гострий секатор або садові ножиці, важливо зробити акуратні, рівні зрізи, щоб не пошкодити здорові тканини.

Які гілки варто видалити

Почніть із сухих, пошкоджених і старих гілок, вони не лише не приносять користі, а й забирають ресурси. Пагони віком понад 4-5 років потрібно вирізати повністю, під корінь. Їх легко розпізнати за товстою основою та потемнілою корою.

Також обов’язково видаліть гілки, що ростуть усередину куща, вони порушують вентиляцію, створюючи сприятливе середовище для хвороб. Якщо цьогоріч з’явилося надто багато молодих пагонів, прорідіть їх, залиште лише 4-5 найсильніших. Решта тільки ослаблюватиме кущ.

Що залишити й як формувати

Ідеальний кущ аґрусу має 3-4 однорічні та стільки ж дворічних пагонів. Саме на них буде основний врожай наступного року. Щоб зосередити сили на зміцненні, а не на безконтрольному рості, прищипніть верхівки молодих гілок, залишивши по 5-6 листків.

Підживіть після стрижки

Після обрізки кущ потребує додаткового живлення. Внесіть органічний компост або мінеральне добриво, рясно полийте і замульчуйте ґрунт, це допоможе зберегти вологу та запустить відновлення.