Підземні шкідники також можуть нашкодити кущам, навіть якщо ви їх не бачите

Якщо ягідки аґрусу починають осипатися ще до дозрівання – це сигнал, що з кущем щось не так. Найчастіше за цим явищем стоять цілком конкретні причини. «Сусідка» розповідає, чому аґрус може почати осипатися і що з цим робити.

Що викликає осипання ягід?

Найпоширеніша причина – спрага та голод. Аґрус має поверхневу кореневу систему, яка дуже чутлива до пересихання ґрунту, особливо в спекотний липень, коли ягоди активно наливаються. Через нестачу вологи ягоди можуть почати осипатися. Окрім того, через дефіцит калію та фосфору аґрус може почати осипатися, адже плодоніжки стають крихкими та не витримують ваги ягід, що ростуть.

Підземні шкідники також можуть нашкодити кущам, навіть якщо ви їх не бачите. Личинки хруща, що підгризають ніжні корінці, позбавляють рослину можливості нормально вбирати воду та поживні речовини із ґрунту.

Окрім цих причин, існує ще один підступний ворог – борошниста роса. Це грибкове захворювання можна помітити, якщо уважно оглянути кущ: ви впізнаєте його за сірувато-білим нальотом на листках, пагонах та навіть ягодах, ніби кущ хтось притрусив борошном. Цей грибок порушує фотосинтез та живлення плодів, тому ослаблений кущ просто не має сил утримати врожай.

Як підживити аґрус для збереження врожаю?

Коли ви зрозуміли, що стало причиною осипання ягід, час переходити до лікування. Для цього вам потрібна звичайна харчова сода, адже вона не лише ефективно пригнічуватиме розвиток борошнистої роси, а й слугуватиме легким позакореневим підживленням, зміцнюючи тканини рослини. Щоб створити розчин, вам знадобиться тепла вода (10 літрів), 2 столові ложки з гіркою харчової соди та 40-50 грамів господарського або рідкого мила.

Спочатку ретельно розчиніть соду у воді, а потім додайте туди мило – воно працювати як «прилипач», щоб розчин краще тримався на листках, а не стікав на землю. Обробку потрібно проводити ввечері або у похмуру погоду, щоб уникнути сонячних опіків листя. Кущ потрібно обприскувати рясно, приділяючи увагу нижній стороні листків та молодим пагонам, де зазвичай часто ховається інфекція. Сода створить на поверхні лужне середовище, абсолютно нестерпне для грибка.

Але потрібно пам’ятати, що така обробка лише частина комплексного догляду. Тому якщо стоїть суха погода, обов’язково добре полийте кущ під корінь після обприскування. Це допоможе рослині відновити сили та засвоїти корисні речовини.