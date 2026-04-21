Нарциси є одними з перших квітів, які прикрашають сад після зими. Вони символізують прихід тепла та оновлення природи. Ці рослини не потребують складного догляду, але правильні дії навесні значно впливають на їхнє цвітіння. Дотримання простих рекомендацій допоможе зберегти їхню красу не один сезон. Детальніше про це пише «Правда тут».

Коли і як садити нарциси

Нарциси висаджують восени, щоб цибулини встигли добре вкоренитися до морозів. Оптимальний період триває з вересня до листопада.

Глибина посадки має становити приблизно 10–15 сантиметрів. Відстань між рослинами варто залишати близько 10–20 сантиметрів.

Найкраще обирати добре дренований ґрунт і сонячні або злегка затінені ділянки. Саме за достатнього освітлення рослини формують найбільш яскраві квіти.

Весняний догляд за нарцисами

Навесні нарциси активно ростуть і формують бутони. У цей період важливо розпушити ґрунт, якщо він ущільнився після зими.

Полив має бути регулярним, але помірним. Не допускайте застою води, щоб уникнути пошкодження цибулин.

Підживлення проводять у період формування бутонів. Для цього використовують добрива для квітучих рослин.

Також варто видаляти пошкоджені частини рослин, але залишати здорове листя, яке накопичує поживні речовини.

Основні правила догляду

Полив здійснюють у міру висихання ґрунту. Вода повинна бути теплою та відстояною.

Освітлення відіграє важливу роль у розвитку рослин. Нарциси найкраще ростуть на сонячних ділянках.

Підживлення проводять кілька разів за сезон. Це сприяє активному росту та рясному цвітінню.

Листя після цвітіння не зрізають одразу. Його видаляють лише після повного висихання.

Коли зрізати нарциси

Зрізати квіти варто тоді, коли бутони вже сформовані, але ще не повністю розкриті. Це дозволяє довше зберегти їхню свіжість у букеті.

Для зрізання використовують гострий інструмент. Найкраще робити це вранці або ввечері.

Не варто зрізати всі квіти з однієї рослини. Частину слід залишити, щоб цибулина могла накопичити достатньо поживних речовин для наступного сезону.