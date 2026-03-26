Після зими кущі потребують догляду

Весна – вирішальний період для полуниці. Саме зараз закладається основа майбутнього врожаю. Якщо кущі виглядають слабкими після зими, це не привід для хвилювання, достатньо правильно їх підтримати на старті сезону. Коли і чим підживити полуницю, пише ТСН.

Крок 1. Дочекайтесь тепла ґрунту.

Не поспішайте з підживленням, доки земля не прогріється хоча б до 10–12 °C. У холодному ґрунті коріння майже не працює, тому поживні речовини не засвоюються. Перевірте температуру на глибині приблизно 10 см і лише тоді переходьте до наступного етапу.

Крок 2. Наведіть лад на грядці.

Після зими кущі потребують догляду. Обережно заглибте рослини, якщо їх трохи підняло з ґрунту. Очистьте грядку від сухого і пошкодженого листя, сформуйте невеликі заглиблення для поливу. Це допоможе воді краще проникати до коріння і сприятиме швидшому росту.

Крок 3. Проведіть правильне підживлення.

Для активного розвитку приготуйте поживний розчин на 10 літрів води. Використайте комплексне добриво з рівним вмістом азоту, фосфору та калію, додайте невелику кількість азотного підживлення та засіб для стимуляції кореневої системи.

Азот допомагає рослинам нарощувати зелену масу, фосфор зміцнює коріння, а калій підвищує стійкість до перепадів температур і сприяє формуванню ягід.

Вже через один-два тижні після такого догляду кущі почнуть активно відновлюватися: листя стане насиченого кольору, рослини зміцніють, а згодом порадують великими та солодкими ягодами.