Амариліс тішитиме яскравими квітами: як зберігати цибулини у період спокою
Амариліс є однією з найпопулярніших цибулинних рослин для вирощування в домашніх умовах. Його яскраві великі квіти з’являються взимку, коли більшість рослин перебувають у стані спокою. Щоб амариліс цвів регулярно, важливо правильно доглядати за ним після завершення цвітіння та знати, як і де зберігати цибулини. Про це пише УНІАН.
Особливості цибулин амариліса
Цибулини амариліса відрізняються від багатьох інших декоративних культур. Під час посадки та зберігання верхня частина цибулини повинна залишатися відкритою. Повне заглиблення в ґрунт може призвести до загнивання та ослаблення рослини.
Після завершення цвітіння амариліс не втрачає життєвої активності одразу. Навпаки, у цей період він накопичує поживні речовини, необхідні для формування квітконосів у наступному сезоні.
Догляд за амарилісом після цвітіння
Коли квіти зів’яли, рослину слід залишити на добре освітленому місці. Полив проводять помірно, не допускаючи перезволоження. Листя в цей період відіграє ключову роль, оскільки саме воно забезпечує цибулину поживними речовинами.
Обрізати листя одразу після цвітіння не рекомендується. Воно має пожовтіти природним шляхом, що є сигналом про завершення фази активного росту.
Коли амариліс переходить у стан спокою
Наприкінці літа або на початку осені амариліс поступово входить у період спокою. Листя жовтіє та всихає, після чого його можна акуратно обрізати біля основи. У цей момент рослині необхідно забезпечити відпочинок тривалістю від 8 до 12 тижнів.
Саме період спокою є ключовим фактором для формування нових бутонів. Без нього амариліс може не зацвісти наступної зими.
Чи потрібно виймати цибулини з горщика
У більшості випадків цибулини амариліса не потребують викопування. Їх можна залишати в тому ж горщику протягом усього року. Для зберігання достатньо перенести вазон у прохолодне, сухе та темне місце, наприклад у шафу, комору або підвал.
Виймати цибулини з горщика доцільно лише у разі пересадки у відкритий ґрунт або якщо субстрат втратив якість.