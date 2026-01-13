Наприкінці літа або на початку осені амариліс поступово входить у період спокою

Амариліс є однією з найпопулярніших цибулинних рослин для вирощування в домашніх умовах. Його яскраві великі квіти з’являються взимку, коли більшість рослин перебувають у стані спокою. Щоб амариліс цвів регулярно, важливо правильно доглядати за ним після завершення цвітіння та знати, як і де зберігати цибулини. Про це пише УНІАН.

Особливості цибулин амариліса

Цибулини амариліса відрізняються від багатьох інших декоративних культур. Під час посадки та зберігання верхня частина цибулини повинна залишатися відкритою. Повне заглиблення в ґрунт може призвести до загнивання та ослаблення рослини.

Після завершення цвітіння амариліс не втрачає життєвої активності одразу. Навпаки, у цей період він накопичує поживні речовини, необхідні для формування квітконосів у наступному сезоні.

Догляд за амарилісом після цвітіння

Коли квіти зів’яли, рослину слід залишити на добре освітленому місці. Полив проводять помірно, не допускаючи перезволоження. Листя в цей період відіграє ключову роль, оскільки саме воно забезпечує цибулину поживними речовинами.

Обрізати листя одразу після цвітіння не рекомендується. Воно має пожовтіти природним шляхом, що є сигналом про завершення фази активного росту.

Коли амариліс переходить у стан спокою

Наприкінці літа або на початку осені амариліс поступово входить у період спокою. Листя жовтіє та всихає, після чого його можна акуратно обрізати біля основи. У цей момент рослині необхідно забезпечити відпочинок тривалістю від 8 до 12 тижнів.

Саме період спокою є ключовим фактором для формування нових бутонів. Без нього амариліс може не зацвісти наступної зими.

Чи потрібно виймати цибулини з горщика

У більшості випадків цибулини амариліса не потребують викопування. Їх можна залишати в тому ж горщику протягом усього року. Для зберігання достатньо перенести вазон у прохолодне, сухе та темне місце, наприклад у шафу, комору або підвал.

Виймати цибулини з горщика доцільно лише у разі пересадки у відкритий ґрунт або якщо субстрат втратив якість.