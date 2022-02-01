Клітка для хом’яка повинна бути досить просторою і безпечною для вихованця

Хом’ячки – популярні домашні тваринки, яких можна легко придбати в зоомагазині. Вони не потребують значних витрат та місця і є товариськими тваринками. Водночас хом’яки досить тендітні, дратівливі та схильні до втеч, що може ускладнити життя їхнім власникам. Розповідаємо, як правильно доглядати цих тваринок, щоб і тваринка, і господар були задоволені.

Клітка

Клітка для хом’яка повинна бути досить просторою і безпечною для вихованця. Розмір слід вибирати з урахуванням породи вихованця. Матеріал теж має значення: клітки з дерев’яними деталями для гризунів не підходять в принципі. Решітка повинна бути металева – тільки з нержавіючої сталі, оскільки цинк і мідь при попаданні в організм вихованця можуть викликати серйозні проблеми зі здоров’ям. Найкраще купувати клітку з піддоном з харчового пластика і ґратами з нержавіючої сталі, покритої безпечною для тварин фарбою.

Дверцята клітки розташовуються збоку або зверху. Відразу після придбання клітки необхідно перевірити, наскільки надійно вона закривається, щоб хом’ячок не зміг відкрити її сам. Спершу за вихованцем потрібно стежити – деякі хом’ячки примудряються пролізти навіть в невелику щілину між дверцятами й кліткою.

Для спільного проживання улюбленців різної статі рекомендується купувати клітку щонайменше 50 см завдовжки та у 2-3 поверхи. Хом’ячки дуже плідні, і якщо ви обзавелися парою – обов’язково чекайте потомство. Особливий догляд за маленькими хом’ячками не потрібен: самка з цим чудово справляється самотужки. А от тата-хом’яка краще відсадити з клітки, доки хом’ячки маленькі.

Підстилка

Для підстилки використовуйте клаптики паперу, тирсу або спеціальні деревні наповнювачі, які легко придбати в зоомагазинах. Важливо, щоби підстилка мала поглинаючу здатність. Фахівці не радять використовувати газетний папір і жодну поліграфічну продукцію, адже вона може викликати проблеми з диханням у тварини. Те ж стосується й тирси, якщо вона має дуже сильний та різкий запах. Від серветок теж слід відмовитися – якщо тваринка з’їсть її, то матиме проблеми з травленням.

Найкращими варіантами підстилки для хом’яка звично вважаються деревний наповнювач, тирса або якісне сіно. Наповнювач робить чистку простою і необтяжливою, відмінно вбирає рідину і запахи, але для дрібних хом’ячків і дитинчат він може бути незручним – маленькі лапки будуть застрявати між гранулами.

З тирси тваринка може зробити собі лежанку, вона не травмує кінцівки, по ній зручно бігати. Також тирса добре вбирає рідину, але так само добре вона забивається в шерсть, тому за хутром хом’ячка треба буде регулярно доглядати. Проте гризуни люблять жувати тирсу, тому часто пошкоджують защічні мішки і закупорюють кишечник. Сіно може бути і кормом для хом’ячка та чудовим гніздовим матеріалом, але вибирати варто тільки якісне сіно без соломи та палиць, об які гризуни можуть травмувати кінцівки.

Зазвичай хом’ячок виділяє в клітці особливу ділянку для туалету. Щоб звести до мінімуму ймовірність появи неприємного запаху, можна раз у 2-3 дні обережно прибирати саме цю ділянку підстилки й підсипати новий наповнювач, а повністю міняти його раз на 6-8 днів. Також можна поставити в клітку бокс з піском, де хом’ячок справлятиме свої потреби: так прибирати клітку буде легше.

Обладнання та аксесуари до клітки

Обов’язково в клітці мають бути ємність для корму та поїлка. Годівничка має бути стійкою, з бортиком не вище 3 см, щоб тваринці було легко брати корм. Для води найбільш практично використовувати прозорі поїлки з металевою трубочкою для пиття: гризуну буде легко нею користуватися, а ви будете контролювати рівень води. Воду слід міняти щодня, а пляшку – регулярно мити гарячою водою. Миски для води не дуже практичні, адже хом’ячок може намочити лапки та застудитися, туди потраплятимуть шматки їжі та підстилки, та і займатиме вона більше місця.

Також хом’ячку потрібен «будиночок», де він зможе комфортно відпочивати, зберігати їду та ховатися від надмірної уваги чи яскравого світла. Він може зробити її сам інстинктивно із матеріалу в клітці та підстилки – паперу, сіна, прутиків чи волокна льону. Інший варіант – картонна коробка з вирізом-дверима, проте вона не має містити клею, який токсичний для хом’ячків, та металевих деталей. Також можна придбати готовий будиночок з фанери або пластику.

Важливий в клітці для хом’ячка і мінерал для сточування зубів. Зуби в гризунів ростуть постійно, і якщо їх не сточувати регулярно, вони стануть причиною незручностей і навіть серйозних захворювань. У зоомагазині можна купити монолітні бруски з крейди як без добавок, так і з ласощами, а також мінеральну сіль.

У природі хом’ячки люблять почистити своє хутро, приймаючи ванни з піском. Тому купуйте пісок у магазинах, наприклад, пісок для шиншил, адже той, що ви зберете у своєму дворі, може містити паразитів і бактерії.

Іграшки

Іграшки для хом’яка – це не примха чи елемент декору в клітці, а дуже важливий предмет, призначений для підтримки улюбленця в хорошій фізичній формі. У природі за день тваринка долає в пошуках корму близько 12 км, а в клітці до миски з кормом – два кроки. Відсутність активності й поживне харчування стають причиною ожиріння, проблем з серцем, печінкою, органами травлення.

Щоб уникнути цього, потрібно подбати про активний відпочинок хом’яка: встановити колесо для пробіжки, «американські гірки», тунель, бігова куля, в якій тваринка зможе бігати як в клітці, так і за її межами. Прогулянка в кулі не повинна тривати більше, ніж 20-30 хвилин, а потім хом’ячку потрібно забезпечити відпочинок і багато чистої прохолодної води для пиття. Також для додаткової активності можна запропонувати вихованцеві драбинки, гойдалки, канатики, підвішені між ярусами клітки, по яких вони зможуть лазити.

Корм

Хом’яки невибагливі в харчуванні і їдять дуже мало. Основний раціон гризунів становить зернова суміш. Корм слід купити спеціалізований, призначений саме для хом’яків, суміші для інших гризунів використовувати небажано.

Багато господарів вважають, що корм забезпечує всі потреби улюбленця в поживних речовинах. Проте варто хоча б двічі на тиждень додавати у корм фрукти, овочі, зелень. Така різноманітність раціону порадує вашого улюбленця. Деякі овочі та фрукти можуть викликати розлад травлення у хом’яків, наприклад, вишні, тому варто попередньо проконсультуватися з ветеринаром.

Насипати корм не потрібно занадто щедро, особливо сирих овочів і фруктів та білкових продуктів: вони швидко псуються, e клітці з’являється неприємний запах, і прибирати доведеться частіше. Крім того, зіпсованими продуктами улюбленець може отруїтися.

Основні помилки в утриманні хом’яків:

Спільне утримання. Не варто заводити пару, якщо ви не плануєте потомство. Хом’якам не потрібні родичі для спілкування, а в магазині можуть легко переплутати стать тварини – ви можете отримати пару, яка швидко розмножуватиметься. Після народження дитинчат на них може напасти батько, а мати їх захищатиме, що призведе до серйозних бійок. Деякі хом’яки не можуть жити разом з syibvb тієї ж породи і протилежної статі, наприклад, популярні сирійські хом’яки. Неправильний вибір підстилки. Обмеження рухливості. У природі хом’яки постійно бігають і лазять, тому не можна обмежувати їхню рухливість і дослідницький інтерес. Нав’язливість. Після покупки хом’яка потрібно дати тиждень на облаштування, і тільки після цього можна починати знайомство. Тварину не можна різко і несподівано хапати, ганяти по клітці, карати і завдавати болю. Потрібно обережно і підносити руку до носа тваринки і м’яко розмовляти з ним. Неправильна дієта. Хом’яки всеїдні – крім злаків, овочів і фруктів, їм потрібне м’ясо, черв’яки, жуки. Можна спробувати збалансувати дієту самостійно, але в продажу вже є хороші готові корми. Неправильна клітка. Вихованець не повинен просовувати мордочку між прутами, інакше він буде гризти їх. Це особливо небезпечно для тварини, якщо на металі є покриття з пластика або фарби. Миття невідповідними засобами. Хом’як пробуватиме на зуб і язик всю клітку, тому її треба обробляти тільки екологічно чистими безпечними засобами.

За матеріалами ProfiZoo, Zootovary, Master Zoo

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