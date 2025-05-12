У травні півонії вступають у фазу активного росту

Півонії – це багаторічники, які щороку тішать розкішним цвітом. Однак для того, щоб кущі були здоровими, а бутони великими та яскравими, у травні їм потрібен особливо ретельний догляд. Саме цей місяць визначає, наскільки рясним буде цвітіння в поточному сезоні та якою буде закладка бруньок на наступний рік. Догляд складається з кількох обов’язкових етапів, про які пише ТСН.

Обережне розпушування ґрунту

На початку травня варто розпушити землю навколо кожного півонієвого куща. Це покращує аерацію ґрунту, сприяє кращому поглинанню вологи й добрив. Особливу увагу варто приділити зоні навколо стебел, так званим пристовбурним колам. Глибина розпушування не повинна перевищувати 5-7 см, оскільки корені півонії залягають близько до поверхні, і будь-яке механічне пошкодження може вплинути на загальний стан рослини. Для цього краще використовувати ручні садові інструменти з тупими зубцями або мілкі грабельки.

Боротьба з бур’янами

Після розпушування необхідно повністю видалити бур’яни. Вони не лише забирають з ґрунту вологу та поживні речовини, а й можуть переносити збудників грибкових і вірусних захворювань. Особливо важливо виводити бур’яни впритул до кущів, адже саме там зберігається підвищена вологість – ідеальне середовище для хвороб. Видалення бур’янів вручну або використання плоскорізів дозволить зберегти кореневу систему півоній неушкодженою.

Мульчування

Коли ґрунт очищено й розпушено, настав час мульчування. Цей крок допомагає утримати вологу, зменшити кількість бур’янів і покращити структуру землі. Для півоній найкраще підходить органічна мульча: торф, перегній, подрібнена кора, компост. У суміш бажано додати трохи деревного попелу або інше органічне добриво – це не лише живить ґрунт, а й нормалізує його кислотність. Оптимальна товщина шару 5-7 см. Важливо регулярно оновлювати мульчу, особливо після сильних дощів або поливів, щоб вона залишалась ефективною.

Регулярний полив

У травні півонії вступають у фазу активного росту: формуються пагони, розвиваються бутони й сплячі бруньки. У цей період рослинам вкрай необхідна достатня кількість вологи. Полив проводиться щотижня, витрачаючи близько 20-25 літрів води на кожен дорослий кущ. Об’єм слід коригувати залежно від розміру та віку рослини. Найкраще використовувати теплу воду, уникаючи попадання на листя – це знижує ризик грибкових захворювань. Вода має проникати глибоко в ґрунт, зволожуючи кореневу зону, а не просто змочувати верхній шар.

Підживлення

Щоб підтримати активне зростання і розвиток півоній, важливо вчасно їх підживлювати. У травні рекомендовано внести комплексне мінеральне добриво, наприклад, нітроамофоску, з розрахунку 40 грамів на квадратний метр. Цю процедуру бажано повторювати кожні два тижні до кінця липня, саме в цей період рослина нарощує зелену масу й формує квітконоси. У серпні, коли вегетація сповільнюється, підживлення переходять на інший склад, наприклад, діамофоску (25-30 г/м²). Такий підхід допоможе закласти сильні бруньки на наступний сезон і зміцнити кущі перед зимівлею.