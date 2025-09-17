Щоб стимулювати ріст і повторне цвітіння, особливо восени та взимку, варто підживлювати їх натуральними добривами

Орхідеї – це одні з найулюбленіших кімнатних рослин, однак часто після періоду цвітіння вони надовго «засинають». Щоб стимулювати ріст і повторне цвітіння, особливо восени та взимку, варто підживлювати їх натуральними добривами, які легко знайти вдома. Детальніше про це пише «24 Канал».

Найкращі природні добрива для орхідей

Яєчна шкаралупа

Цей простий продукт містить велику кількість кальцію та калію, необхідних для здоров’я орхідеї. Подрібнену шкаралупу заливають водою, доводять до кипіння, а потім настоюють 8 годин. Отриманим настоєм можна поливати рослину раз на два тижні. Зберігати рідину краще в холодильнику, адже в теплі вона швидко псується.

З елений чай

Пакетик зеленого чаю, закопаний у ґрунт, служить джерелом азоту. Його дія м’яка, але стабільна. Такий метод підживлення можна використовувати раз на місяць, він покращує загальний стан орхідеї та підтримує її зростання в холодну пору.

Рисова й картопляна вода

Вода, що залишається після варіння рису чи картоплі, містить мікроелементи – фосфор, калій та крохмаль. Після охолодження вона чудово підходить для поливу. Таке підживлення не тільки живить рослину, а й підтримує вологість субстрату.

Молоко

Розведене коров’яче молоко (в пропорції 1:4 з водою) може бути чудовим джерелом кальцію і білків, що сприяють росту. Але важливо дотримуватися дозування: надлишок молока може викликати загнивання коріння.

Кавова гуща

Залишки меленої кави мають високий вміст азоту, який стимулює ріст листя. Окрім того, кавова гуща відлякує шкідників. Для підживлення достатньо розмішати чайну ложку гущі в склянці холодної води та поливати орхідею не частіше, ніж раз на місяць.