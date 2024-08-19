Є кілька поширених помилок у догляді, через які кавуни перестають рости або стають несолодкими

Кавун – справжній виклик для садівника. Отримати великий, смачний та солодкий плід – завдання, що вимагає особливих знань і навичок. Проте інколи, навіть дотримуючись усіх правил вирощування, ви можете зіткнутися з проблемою несмачного врожаю. Є кілька поширених помилок у догляді, через які кавуни перестають рости або стають несолодкими.

Чому домашні кавуни не ростуть великими

Іноді домашні кавуни просто не доростають до бажаного розміру, і причин цьому може бути кілька. Зокрема, один з найпростіших способів розв'язати проблему, який рекомендує більшість фахівців – це зменшити кількість кавунів, що ростуть на одній лозі, пише iTV.

До повного дозрівання там має залишитися 1-2 плоди: це нагадує те, як потрібно вирощувати й гарбузи. Кавуни вимагають підживлення. І якщо ви хочете виростити великі плоди, тоді вам потрібно також не забувати про підживлення кавунів принаймні раз на тиждень. Окрім того, це зрештою полегшить для вас процес зривання плодів.

Але якщо причина не у тому, що на лозі росте надто багато кавунів, тоді можна знайти інше пояснення. Варто зважати на те, який сорт ви посадили. Наприклад, сорт «Цукрова крихітк»а взагалі не виростає великим, як би ви не доглядали за грядкою. Деякі кавуни ніколи не будуть більшими, ніж, наприклад, дині.

Умови для гарного росту кавунів:

висока температура;

особливий полив – кавунам потрібно багато води, але їхні корені не витримують перезволоження й можуть почати гнити;

ґрунт має бути суглинним, добре дренованим, а також багатим на поживні речовини.

Шкідники

Також причиною маленьких, деформованих плодів може бути й попелиця: якщо ви помітили, що листя дрібне, плямисте, а лози короткі, це знак, що шкідник атакував кавуни. Попелицю досить легко помітити: вона виділяє липку чорну росу. Шукати комах потрібно на нижньому боці листя.

Як вплинути на солодкість ягоди

Одна з найбільших похибок у вирощуванні – це недостатнє забезпечення рослини сонячним світлом. В ідеалі, кущі мають отримувати не менше восьми годин прямого ультрафіолету щодня. Недостатня кількість сонця призводить до того, що цукри не накопичуються в плодах у достатній кількості, і вони залишаються прісними, пишуть «Добрі новини».

Другий фактор, що впливає на солодкість – це режим поливу. Багато садівників припускаються помилки, занадто часто поливаючи кавун. Хоча на перших етапах росту рослинам потрібна волога, надмірне зволоження під час формування плодів може негативно вплинути на їхню якість. Коли вони починають дозрівати, внесення води потрібно значно скоротити. Надлишок рідини робить городину водянистою, і кавун втрачає свою природну солодкість.

Третя поширена помилка – це неправильне підживлення рослин. Ці види потребують певних поживних речовин для правильного розвитку. Надлишок азотних добрив може спричинити буйний ріст листя на шкоду плодам і городина буде нарощувати зелену масу. Для забезпечення оптимального росту кавуна важливо використовувати збалансовані добрива з високим вмістом калію і фосфору, які сприяють розвитку солодких і соковитих плодів.