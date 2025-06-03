Павук Тегенарія – один з найпоширеніших домашніх павуків

Мабуть, кожен з нас бачив у себе вдома невеликого павука з волохатим тілом, візерунком на панцирі і довгими лапками. Це павук Тегенарія, один з найпоширеніших павуків у наших широтах. Він не є шкідником і нічим не загрожує людині, а навіть навпаки – знищує вдома дрібних комах-шкідників, як то надокучливі мухи або мошка.

Людям з алергією на павутину або павукову отруту, які помітили домашнього павука у своєму помешканні, краще його позбутись.

Павук Тегенарія – один з найпоширеніших домашніх павуків. Він влаштовує павутиння в кутах кімнат, за меблями. Вибирає сухі та затінені місця. Є два різновиди цього павука – великий і малий.

Ломашніх павуків можна пізнати за волохатим тілом і візерунком на панцирі (твердий покрив на спині) та довгими, волохатими кінцівками. Менші виростають до 1,2 см і мають характерний «хрест» на панцирі. Більші виростають до 1,8 см, а розмах їхніх ніг може сягати 8 см.

Скільки живуть будинкові павуки? Вони живуть до чотирьох років. Звичайно, якщо ми живемо з ними в гармонії і в нас вдома не живе кіт, який охоче полює на різноманітних комах. Ці павуки досить розумні, полюють вночі, ховаються в тіні та швидко пересуваються.

Варто також згадати, як відрізнити будинкового павука від отруйних видів. У нас не так багато отруйних павуків. Це може бути Павук жовтий, Аргіопа тигрова або ж Європейський печерний павук. Усіх їх можна роздивитись на фото нижче.

Їхній укус може бути небезпечним для алергіків, але не смертельним. Сила отрути печерного павука порівнюється з отрутою шершня. Однак, боятися нема чого. Ці небезпечні павуки зазвичай ховаються в лісах та у скелях. Їх навряд чи можна зустріти вдома.

Одна з причин, чому люди зацікавлені в позбавленні від домашніх павуків, – це страх бути укушеними. Укус хатнього павука може бути дуже болючим. Однак його отрута не становить реальної загрози для людини. Якщо у вас сильна алергія на отруту комахи, у найгіршому випадку вам потрібно буде приймати ліки, щоб зменшити набряк і біль. Більшість людей можуть використовувати звичайні побутові засоби від укусів павуків.

Саме через біль, який завдає укус павука, не всі хочуть, щоб хатній павук гніздився в житловій зоні будинку. Також не рекомендується алергікам спати в кімнатах з павутинням. З цієї причини виникає потреба позбутися павука. Однак це не означає, що його треба вбивати.

Як легко позбутись павуків вдома? Просто накрийте їх скляною банкою, а знизу просуньте аркуш паперу. Потім винесіть павука на вулицю і випустіть.

Найкращий спосіб позбутися хатнього павука у вашому домі – це регулярно й ретельно прибирати усі кутки. Якщо ви ще й помиєте кути після павутиння миючим засобом, павук точно не захоче повернутися.