Серпень і вересень приносять із собою щедрий урожай яблук, зокрема падалиць, які часто недооцінюють. Насправді з них можна зробити корисний і смачний напій – домашній «Живчик», що нагадує знайомий магазинний варіант, але без хімії. Це простий рецепт, який допоможе з користю використати навіть неідеальні яблука. Рецепт від ТСН.

Інгредієнти:

яблука – 1 відро (переважно червоних, можна перестиглих або збитих);

окріп – 1,5 відра;

цукор – 600 г;

лимонна кислота – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Яблука потрібно нарізати пластинками, не надто тонко, щоб не перетворилися на кашу під час настоювання. Очищати шкірку чи вирізати серцевину з насінням не варто, вони також надають напою аромату. Достатньо просто обрізати зіпсовані або червиві ділянки.

Складіть нарізані яблука в велику ємність і залийте їх 1,5 відра щойно скип’яченої води. Накрийте посудину кришкою і залиште на ніч настоюватися. Якщо напій настоюється довше, обов’язково перемішуйте масу кілька разів, це покращить насиченість смаку.

Коли яблука віддали свій сік і аромат, їх потрібно прибрати, а отриманий настій ретельно процідити, бажано через кілька шарів марлі або дрібне сито.

У вже чистий настій всипте 600 грамів цукру та додайте чайну ложку лимонної кислоти, це збалансує смак і допоможе зберегти напій довше.

Поставте настій на вогонь, доведіть його до кипіння, але не кип’ятіть довго. Як тільки з’являться перші бульбашки, розливайте гарячий напій по попередньо стерилізованих банках і герметично закручуйте.

У результаті ви отримаєте приблизно 12 літрів ароматного, натурального напою. Колір живчика залежить від яблук: зі стиглих і соковитих сортів вийде напій глибшого, темнішого відтінку, а з менш соковитих світліший і прозоріший.