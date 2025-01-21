У перший робочий день на посаді президента США Дональд Трамп одним рішенням закрив майже 1600 справ щодо учасників штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Про це повідомив телеканал CNN у вівторок, 21 січня.

У понеділок, 20 січня, новий глава Білого дому підписав указ про помилування майже 1270 осіб, засуджених за участь в нападі на Капітолій. Він також доручив Міністерству юстиції закрити близько 300 невирішених справ і наказав звільнити групу з 14 обвинувачених, яких звинувачували у найсерйозніших справах про підбурювання до заколоту.

Як зауважує CNN, низка впливовців, включно з радниками Трампа та його союзниками по Республіканській партії очікували, що президент помилує лише засуджених за нетяжкі злочини. Утім підписаний Трампом указ, надає «повне, абсолютне і безумовне помилування» приблизно 600 особам, засуджених за напад на поліцейських або перешкоджання поліції під час заворушень.

«До цієї групи ввійшли такі засуджені, як Джуліан Катер, який напав на офіцера поліції Капітолія США Браяна Сікніка і пізніше визнав себе винним у нападі на поліцейських із застосуванням небезпечної зброї; Девлін Томпсон, який вдарив поліцейського металевим кийком; і Роберт Палмер, житель Флориди, який напав на поліцейських з вогнегасником, дерев'яною дошкою і палицею», – ідеться в повідомленні.

Дональд Трамп пом’якшив вироки 14 учасникам американських ультраправих угруповань Oath Keepers та Proud Boys, які були засуджені або звинувачені за підбурювання до заколоту.

Указ президента також зобов’язує генерального прокурора США закрити близько 300 невирішених справ, які все ще перебувають на розгляді в судах.

Колишня спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що дії президент є «обурливою образою для американської системи правосуддя та героїв, які зазнали фізичних шрамів і емоційних травм під час захисту Капітолія, Конгресу і Конституції».

«Ганебно, що Президент вирішив зробити одним зі своїх пріоритетів відмову та зраду офіцерів поліції, які ризикували своїм життям, щоб зупинити спробу підірвати мирну передачу влади. Попри рішення Президента, ми повинні завжди пам'ятати про надзвичайну мужність і відвагу героїв-правоохоронців, які стали на захист демократії в той темний день», – написала Пелосі.

До слова, 20 січня Дональд Трамп також підписав укази про введення 25% мита на всі товари з Мексики та Канади з 1 лютого. Президент також видав укази про вихід країни зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я та кліматичної Паризької угоди.

За інформацією агентства AP, президент підписав указ про призупинення на 90 днів усіх американських програм допомоги іноземним державам до оцінки відповідності національним інтересам США і цілям американської зовнішньої політики.

Штурм Капітолія – що відомо

6 січня 2021 року тисячі прихильників президента США Дональда Трампа штурмували будівлю Капітолія у Вашингтоні, намагаючись змінити результати президентських виборів 2020 року. Дії повстанців змусили членів Конгресу США тимчасово евакуюватися, утім після перерви законодавцям все ж таки вдалося підтвердити перемогу президента Джо Байдена.

Заворушення 6 січня призвели до загибелі п'яти людей, також постраждали близько 140 правоохоронців. Загалом у справі про заворушення у Вашингтоні та штурм будівлі Конгресу США звинувачення висунули понад 700 учасникам подій.

13 січня 2021 року Палата представників звинуватила експрезидента Дональда Трампа у підбурюванні натовпу та оголосила йому імпічмент. Згодом Сенат виправдав Трампа. Низка комерційних компаній та організацій відмовилися співпрацювати із Дональдом Трампом як наслідок подій 6 січня, зокрема його облікові записи були заблоковані у кількох соціальних мережах.

Зазначимо, що закон, ухвалений у роки Громадянської війни, забороняє змову з метою повалення чи знищення уряду і передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років.