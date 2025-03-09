Римляни спробую скористатись шансом і впритул наблизитись до єврокубків

У неділю, 9 березня, в межах 28-го туру чемпіонату Італії «Рома» на виїзді зіграє з «Емполі». Поєдинок відбудеться на стадіоні «Карло Кастеллані» й розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Обидві команди демонструють кардинально протилежні результати. Якщо Клаудіо Раньєрі зумів розкочегарити римську машину, яка у Серії А не програє вже 11 матчів, а в останніх чотирьох поєдинках виходила переможцем зі своїх дуелей, то у тосканців все навпаки – безвиграшна серія сягнула вже 12 ігор.

«Рома» у турнірній таблиці чемпіонату Італії після 27-ми турів йде дев’ятою і в разі успіху має шанс впритул наблизитись до єврокубків, піднявшись одразу на два щаблі. Своєю чергою «Емполі» нині посідає 18-ту сходинку і перебуває у зоні вильоту, тож кожне очко для команди – на вагу золота.

Варто нагадати, що взимку до табору тосканців повернувся український півзахисник Віктор Коваленко і вже встиг зіграти у двох матчах, тоді як за «вовків» успішно виступає ще один наш земляк – Артем Довбик.

У першому колі цьогорічного чемпіонату «Рома» несподівано поступилася «Емполі» на своєму полі з рахунком 1:2. Натомість минулого сезону римляни вдома розгромили суперника з рахунком 7:0, а на виїзді поступилися 1:2.

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Рому». На її перемогу дають 2,06, тоді як успіх «Емполі» оцінюють у 3,95. Нічия котирується у 3,35. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,08, тоді як тотал менше 2,5 – 1,80. Найбільше голів у «Роми» чекають від Артема Довбика (2,20) та Ельдора Шомуродова (3,00). В «Емполі» відзначитись можуть Лоренцо Коломбо і Себастьяно Еспозіто (обидва – по 4,00).

Де дивитися матч Серії А між «Емполі» та «Ромою»

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