Обидва види твердого палива мають свої переваги

Для власників приватних будинків із пічним або твердопаливним котельним опаленням завжди актуальне питання: що краще використовувати для підтримання тепла в оселі – дрова чи брикети? Вони відрізняються не лише ціною, а й тепловіддачею, тривалістю горіння та умовами зберігання. УНІАН пише, у чому полягає різниця між цими видами палива та який із них вигідніше купувати.

Що краще для опалення: дрова чи паливні брикети

Обидва види твердого палива мають свої переваги, тому вибір залежить від потреб власника будинку та умов зберігання. Дрова приваблюють доступнішою ціною та натуральністю, тоді як брикети вирізняються однаковою формою, меншою вологістю і компактністю.

Однозначно назвати один із варіантів найкращим складно, адже багато залежить від особистих уподобань. Проте якщо порівнювати саме тепловіддачу, перевагу мають паливні брикети. Завдяки високій щільності вони здатні довше горіти та віддавати більше тепла за однакової кількості палива.

Ще одна важлива відмінність – обсяг, необхідний для зберігання. Брикети займають приблизно у три-чотири рази менше місця, ніж дрова. Це зручно для власників невеликих подвір’їв або тих, хто не має окремого приміщення для великого запасу деревини.

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Що вигідніше купувати: дрова чи брикети

Якщо головний критерій вибору – вартість опалення, економнішими зазвичай виявляються дрова. За словами експерта із твердого палива Сергія Чайкіна, тонна паливних брикетів в Україні коштує приблизно 15–17 тис. грн, тоді як кубометр дров навалом обійдеться орієнтовно у 5 тис. грн.

Водночас вища щільність брикетів не означає, що вони горітимуть у кілька разів довше. Як пояснює Сергій Чайкін, під час проведеного експерименту різниця у тривалості горіння між брикетами та дровами виявилася не такою значною.

Тому, попри кращу тепловіддачу та компактність, брикети не завжди допомагають зменшити витрати на опалення. Якщо потрібно обігрівати будинок із мінімальними витратами на закупівлю палива, дрова можуть бути вигіднішим рішенням.

Скільки дров замінює одна тонна паливних брикетів

Для приблизного порівняння можна використовувати таке співвідношення: одна тонна паливних брикетів за тепловою віддачею замінює близько двох кубометрів дров, складених навалом.

Якщо порівняти вартість такої кількості палива, різниця буде помітною. Тонна брикетів коштує приблизно 15 тис. грн, а два кубометри дров за наведеними цінами – близько 10 тис. грн. Отже, навіть з урахуванням того, що брикети компактніші та мають вищу тепловіддачу, використання дров у цьому порівнянні обходиться дешевше.

Скільки дров або брикетів потрібно на зиму

Точно визначити запас палива для опалення будинку лише за його площею неможливо. Витрати залежать від якості утеплення стін, стану вікон, особливостей опалювальної системи та бажаної температури в кімнатах.

Наприклад, будинок із тонкими неутепленими стінами та старими дерев’яними вікнами потребуватиме значно більше палива, ніж добре утеплена оселя з якісними склопакетами. Важливу роль відіграє і погода: у морозну зиму котел доведеться інтенсивніше розпалювати та частіше поповнювати паливом.

Експерт навів орієнтовний розрахунок для будинку площею 100 квадратних метрів. Якщо протягом місяця температура надворі триматиметься в межах від -10 до -20 °C, для опалення може знадобитися приблизно п’ять кубометрів дров, складених навалом. За оцінкою фахівця, колоті дрова твердих порід для такого обсягу коштуватимуть близько 25 тисяч гривень.

Якщо ж використовувати паливні брикети, на той самий період може знадобитися орієнтовно дві тонни. Їхня вартість становитиме приблизно 35 тисяч гривень.

Такі обсяги палива можуть знадобитися за тривалих сильних морозів, коли опалювальна система працює інтенсивніше, щоб підтримувати тепло в приміщенні. Водночас ці цифри не варто сприймати як точну норму для кожного будинку: фактичні витрати можуть суттєво відрізнятися залежно від утеплення, обладнання та температури повітря взимку. Тому запас дров або брикетів краще розраховувати з урахуванням особливостей власного житла.

Нагадаємо, ZAXID.NET розповідав про те, як розрахувати потребу в дровах для опалення будинку на сезон та що на це впливає.